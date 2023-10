DS 3 si aggiorna tra tecnologia, design e sicurezza

La gamma Ds 3 si aggiorna e punta sulle nuove dotazioni e su un design rivisitato. Le novità per il modello della casa francese, partono dall'offerta con quattro livelli di allestimento, con nuove dotazioni per le versioni Bastille e Performance Line, il cui design è stato aggiornato grazie all'inserimento di vetri oscurati nei finestrini laterali posteriori e nel portellone sul retro. Per entrambe le versioni, poi, arrivano anche i cerchi in lega Dublino da 17".

Sul fronte del comfort, vengono ora offerti di serie il bracciolo centrale anteriore, le alette parasole con specchietti di cortesia e Led nascosti, lo specchietto retrovisore interno elettrocromatico e i vetri posteriori oscurati. Anche l'Advanced Traction Control, un sistema che gestisce l'aderenza su qualsiasi tipo di fondo stradale, viene ora offerto di serie per i motori a benzina e diesel.

Al vertice della gamma Ds 3 rimane l'allestimento Opera, con interni in nappa Nero Basalto e sedili con design 'a cinturino d'orologio'. La collezione Esprit De Voyager, invece, amplia l'offerta con interni in Pebble Grey chiaro e dettagli esclusivi come i cerchi Kyoto da 18".

Nel corso dell'anno, i modelli offerti da DS Automobiles si sono arricchiti di nuovi servizi connessi. Nel primo trimestre, grazie al servizio Trip Planner, i proprietari di Ds 3 E-Tense e Ds 3 Crossback E-Tense hanno potuto pianificare i propri viaggi full-electric con l'app MyDS e inviarli al sistema di navigazione connesso.

Nel secondo trimestre, l'intera gamma è stata dotata di nuovi servizi dedicati alla manutenzione. Ogni mese ogni utente registrato riceve un rapporto sullo stato di salute della propria auto, con un opuscolo che elenca tutti gli interventi di manutenzione necessari.

Su tutta la gamma, il Ds Iris System offre la funzione On-Street Parking, che prevede la probabilità di trovare un parcheggio a destinazione. Le funzioni Remote Control (chiusura/apertura dell'auto, attivazione dell'avvisatore acustico o delle luci via smartphone) e la funzione Connected Alarm (invio di un SMS in caso di attivazione dell'allarme fisico) sono già state lanciate sulla serie Ds 4 e nei prossimi mesi saranno disponibili sul resto della gamma.

Dallo scorso mese di luglio, tutti questi servizi connessi sono stati inclusi in due pacchetti con dotazioni offerte di serie. Incluso per un periodo di dieci anni, il Connect One Pack prevede anche le funzioni Sos e Ds Assistance, la manutenzione a distanza, la registrazione digitale dei servizi e la consegna Ota per un sistema multimediale sempre aggiornato.

Il Connect Plus Pack è incluso nel Ds Iris System per un periodo di tre anni. Questo pacchetto offre la navigazione 3d connessa con informazioni sul traffico in tempo reale, zone di pericolo, indicazione della posizione delle stazioni di servizio con prezzi del carburante e dei punti di ricarica elettrica, il riconoscimento vocale naturale e altro ancora.

