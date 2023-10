Soprattutto 'immateriali' gli aggiornamenti d'autunno di Bmw

Non solo novità nei colori, negli accessori e nelle finiture (come la vernice metallizzata Fire Red per la Serie 5 e i cerchi in lega da 21 pollici per la Serie 7) ma tanti importanti miglioramenti tecnologici concentrati soprattutto nel software.

Gli aggiornamenti dei modelli Bmw che arrivano con l'autunno 2023 si basano infatti sui più recenti progressi in termini di digitalizzazione come dimostrano il nuovo iDrive aggiornato con QuickSelect e, ancora, il sistema operativo 9 che faranno pare da novembre dell'equipaggiamento delle nuove Bmw X1 e Serie 2 Active Tourer.

In particolare il nuovo iDrive presenta una schermata iniziale ridisegnata e la tecnologia di accesso rapido QuickSelect, con una struttura di menu migliorata che prende spunto dai dispositivi elettronici di consumo, come gli smartphone.

La nuova schermata iniziale mostra in ogni momento la mappa del sistema di navigazione o altri elementi grafici configurabili individualmente sul display di controllo. Sullo stesso livello, i widget delle principali funzioni sono disposti verticalmente sul lato del conducente del display.

Nel nuovo iDrive il conducente può passare da un widget all'altro con un movimento verticale del dito. Il QuickSelect consente di attivare direttamente la funzione così selezionata senza dover accedere a un sottomenu.

Sviluppato internamente dal Gruppo Bmw il sistema operativo 9 si basa per la prima volta su uno stack software Android Open Source Project (Aosp) e costituisce la base per una più ampia offerta di contenuti digitali, cicli di aggiornamento delle funzioni più brevi e una migliore accessibilità a una serie di servizi online specifici.

Tra le novità 'immateriali' d'autunno c'è anche l'offerta Digital Premium (debutto in Germania nel prossimo novembre) che sarà disponibile inizialmente come optional per le vetture con sistema operativo Bmw e per i modelli X1, iX1 e Serie 2 Active Tourer.

Potrà essere scelta attraverso il Bmw ConnectedDrive Store, che ora è stato ampliato con l'aggiunta di ulteriori App di terze parti. Una novità che permetterà ai clienti di utilizzare in auto tutte le App disponibili nel loro Paese, come un unico pacchetto che comprende streaming di video e musica, notizie e giochi.

Bmw Digital Premium include anche funzioni di navigazione migliorate e ulteriori opzioni di personalizzazione grazie alle My Modes aggiuntive. Uno dei vantaggi principali del pacchetto Digital Premium è infatti la funzionalità migliorata del sistema di navigazione basato sul Cloud di Bmw Maps. Ad esempio, le informazioni sul traffico in tempo reale (RTTI) con codifica a colori mostrano la fluidità del traffico nell'intera area della mappa, anche se la guida non è attivata.

Altre funzioni includono la visualizzazione in 3D di edifici ed elementi circostanti e informazioni sui parcheggi. Il conducente viene inoltre informato in modo proattivo della situazione attuale del traffico e dell'orario di arrivo previsto quando si reca verso destinazioni che frequenta regolarmente.

Se necessario, il sistema propone anche un percorso alternativo. Le istruzioni di svolta e i consigli di corsia vengono visualizzati in maniera realistica sia sul display informativo sia sul Bmw Head-Up Display opzionale.

In Germania e in altri Paesi europei, Bmw Digital Premium offre il vantaggio aggiuntivo di permettere il pagamento del parcheggio in forma digitale dal proprio veicolo o ancora di saldare le fatture del carburante in formato digitale dalla propria auto dopo aver fatto rifornimento presso le stazioni di servizio aderenti all'iniziativa. In entrambi i casi, il pagamento viene effettuato utilizzando una carta di credito che viene prima registrata presso la società partner Parkopedia tramite l'App My Bmw.

Per quanto riguarda i My Modes Bmw Digital Premium aggiunge le modalità Expressive, Relax e Digital Art alla scelta dei My Modes, rendendo l'esperienza di guida ancora più personalizzata.

Inoltre, introduce nuove varianti sia per la sequenza di luci di benvenuto sia per la grafica che visualizza il Bmw Intelligent Personal Assistant.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA