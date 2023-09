L'intrattenimento su Volvo è firmato Prime Video

L'intrattenimento durante le pause dalla guida è assicurato, con l'introduzione del servizio Prime Video su Google Play adottato da Volvo Cars, tra le prime case automobilistiche a offrire Prime Video a bordo delle proprie auto. Presto sulle auto Volvo arriverà poi anche YouTube, con Google integrato.

Il servizio è disponibile come applicazione preinstallata dal 18 settembre e verrà introdotto gradualmente tramite aggiornamento over-the-air nei diversi mercati. "L'aggiunta dell'accesso a servizi come Prime Video e YouTube a bordo delle nostre auto - ha dichiarato Erik Severinson, responsabile globale dei programmi per le vetture di nuova produzione - va ad arricchire l'elenco in continua espansione di software e applicazioni che contribuiscono a migliorare la vita degli automobilisti".

"Stiamo mantenendo la nostra promessa - ha continuato Severino - di costruire auto che evolvono nel tempo insieme ai nostri clienti. Poiché la sicurezza è al centro di ciò che facciamo, l'accesso allo streaming video sarà disponibile solo quando l'auto è completamente ferma".

Prime Video potrà essere scaricato da Google Play e YouTube sarà preinstallato come parte di un aggiornamento Ota. Entrambe le app saranno disponibili nelle auto Volvo con Google integrato in tutto il mondo, tranne che in Cina, Corea del Sud e Vietnam.



