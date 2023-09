Drive Pilot Mercedes a fine anno opzione EQS da 2500 dollari

Mercedes-Benz, per il suo sistema Drive Pilot, è la prima Casa automobilistica a ricevere l'approvazione degli Stati Uniti per la vendita di auto dotate di guida condizionatamente automatizzata corrispondente al livello SAE 3.



Questa versione di Drive Pilot, pronta per la produzione in serie, verrà offerta - si legge nella nota dell'azienda - in abbonamento tramite Mercedes Me Connect per i modelli Classe S ed EQS Sedan e concessionari Mercedes-Benz autorizzati partecipanti in California e Nevada a partire da 2.500 dollari.

Primo modello della Sella a Tre Punte con cui i clienti potranno portare su strada entro la fine del 2023 il sistema di guida condizionatamente automatizzata Drive Pilot sarà la berlina elettrica EQS ma con disponibilità limitata di vetture.

All'inizio del 2024, Mercedes-Benz prevede poi ulteriori consegne ai clienti di berline EQS e Classe S m.y. 2024 con guida autonoma di livello SAE 3.

Mercedes-Benz diventa ancora una volta un punto di riferimento per il progresso dell'auto, in questo caso per la guida automatizzata. Dopo California e Nevada, sebbene il quadro normativo vari da Stato a Stato, la Casa di Stoccarda intende espandere ulteriormente la disponibilità di questa nuova tecnologia rivoluzionaria ad altre aree del mercato statunitense.

Drive Pilot è il primo e unico sistema al mondo per la guida condizionatamente automatizzata con omologazione valida a livello internazionale. Utilizza una sofisticata architettura di sistema basata sulla ridondanza ottenuta con molti tipi di sensori. Questi includono LiDar, una telecamera nel lunotto e microfoni per il rilevamento delle sirene dei mezzi di emergenza, nonché un sensore di umidità sulla strada nel passaruota.

La Mercedes-Benz dotata di Drive Pilot dispone inoltre di attuatori ridondanti per i sistemi di sterzo e di frenatura oltre a un sistema elettrico di bordo egualmente ridondante per garantire la manovrabilità in caso di guasto di uno di questi sistemi.

"Sono fermamente convinto che la ridondanza sia fondamentale per una guida automatizzata sicura del livello 3 ed oltre - ha detto Markus Schäfer, membro del board di Mercedes‑Benz Group AG, chief technology officer e responsabile dello sviluppo - la sicurezza è uno dei valori fondamentali di Mercedes-Benz. La gestione responsabile di questa tecnologia è la nostra massima priorità e la chiave per l'accettazione da parte dei clienti e della società".

L'innovativa tecnologia di Mercedes‑Benz consente al veicolo di gestire da solo la guida autonoma fino a velocità di 65 km/h su tratti autostradali idonei e in caso di elevata densità di traffico. Una volta attivato, Drive Pilot controlla la velocità e la distanza, mantenendo senza alcun problema l'auto all'interno della corsia.

E visto che il guidatore, durante il viaggio 'automatizzato', non è concentrato sulla guida, Drive Pilot permette di abilitare sul display centrale alcune applicazioni (come l'intrattenimento video) che altrimenti sarebbero bloccate durante la guida.

Anche se al momento non esiste un quadro normativo su questo tema, Mercedes-Benz ha ritenuto importante che tutti i conducenti e gli utenti della strada siano informati tramite segnalazione visiva quando una vettura circola con la funzione di guida automatizzata è abilitata.

Di conseguenza sono state sviluppate speciali luci di posizione per la guida automatizzata di colore turchese (basate sulla pratica consigliata SAE J3134) che identificano le EQS e Classe S quando Drive Pilot è attivato.



