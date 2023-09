Un abitacolo tutto da vivere per Nuova Renault Clio

Il rinnovato design della Nuova Renault Clio parte dagli esterni e arriva fino all'interno dell'abitacolo. Nuove linee, nuova tecnologia e nuovi materiali, sono infatti i protagonisti della nuova esperienza a bordo della 'media' della casa francese.





L'obiettivo per Nuova Clio di migliora l'esperienza di vita a bordo, è stato centrato dai designer della casa puntando su un abitacolo più accogliente e caldo, con interni realizzati con materiali più nobili, più sostenibili e con un generale alto livello di qualità. Abitabilità ed ergonomia restano i punti di forza.

Le tecnologie utilizzate sono oggi orientate alla user experience ed offrono un grande quantità di App e servizi connessi che aiutano il conducente e i passeggeri ad intraprendere viaggi in tutta serenità. Nuova Clio utilizza per i sedili, i pannelli delle porte e la plancia dell'allestimento Techno, un tessuto sostenibile costituito per il 60% da fibre di origine biologica, a base di cellulosa di legno. Queste fibre, usate per la prima volta in tali proporzioni all'interno di un veicolo, contribuiscono alla decarbonizzazione della marca Renault e fanno di Nuova Clio la prima auto a contenere grandi quantità di questo prodotto tessile.

Note per la morbidezza, queste fibre sono ricavate da una risorsa rinnovabile come il legno e provengono da boschi semi-naturali gestiti in modo sostenibile in Europa. Questi boschi crescono senza l'uso di concimi chimici né irrigazione artificiale e assorbono grandi quantità di anidride carbonica.

Le fibre modali sono poi prodotte da energie rinnovabili e certificate dall'EcoLab dell'Unione Europa, un marchio di eccellenza ambientale assegnato ai prodotti e ai servizi che soddisfano elevati standard ambientali per l'intero ciclo di vita.

Un altro elemento importante è l'assenza di pelle a bordo di Nuova Clio, sostituita da un tessuto misto spalmato granulare, costituito da fibre di origine biologica e fibre di poliestere che richiedono meno acqua ed energia per la tintura rispetto alle fibre colorate con processi convenzionali.

I sedili di Nuova Clio, invece, sono studiati per ispirare eleganza e sportività, grazie alla forma avvolgente e alla schiuma spessa, con un poggiatesta ergonomico. Ogni allestimento propone un mondo diverso, a livello di colori di seduta e schienale, impunture ed elementi decorativi.

Non mancano le novità sul cruscotto, diventato più moderno con il nuovo display digitale senza cornice da 7" o 10" in base agli allestimenti. In Italia, Nuova Clio è dotata del sistema multimediale Renault easy link su tutti gli allestimenti. Il logo Nouvel'R presente sul volante conferisce poi all'abitacolo un ulteriore tocco di eleganza.



