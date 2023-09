Garmin ha acquisito la statunitense JL Audio

Garmin ha annunciato di aver completato l'acquisizione di JL Audio, azienda privata statunitense che progetta e produce soluzioni audio per la nautica, l'automotive aftermarket, la casa e i camper.

"La sinergia tra Garmin e JL Audio - ha commentato Stefano Viganò, amministratore delegato di Garmin Italia - pone in essere nuove opportunità sia per diversi prodotti sia per i molteplici mercati serviti da Garmin, tutto accomunato da un livello tecnologico impareggiabile. L'acquisizione ci pemette di servire in modo ancora più preciso un mercato sempre più esigente, che continua a muoversi con convinzione verso sistemi completamente integrati".

"JL Audio - ha poi proseguito Viganò - è riconosciuto nel mondo quale garanzia di un'esperienza audio di elevata qualità, anche grazie ai talenti che si sono dedicati allo sviluppo delle soluzioni all'avanguardia del brand. Accogliere il team JL Audio nella famiglia Garmin sarà un ulteriore passo avanti verso la creazione di esperienze sempre più straordinarie per tutti gli appassionati del brand".

Con oltre quattro decenni di esperienza, JL Audio offre prodotti e accessori audio di alta qualità, tra cui altoparlanti, amplificatori, subwoofer e altri componenti audio.

"JL Audio condivide la visione di Garmin di fornire soluzioni tecnologiche uniche - ha spiegato Lucio Proni, Fondatore e Ceo di JL Audio - supportate da una significativa attività di ricerca e sviluppo e di ingegneria. Siamo entusiasti dell'opportunità di integrarci nell'ecosistema di prodotti Garmin. JL Audio contribuirà con le sue conoscenze audio e la sua esperienza ingegneristica a creare prodotti di grande qualità per molti anni a venire".

JL Audio continuerà a operare presso l'attuale sede centrale di Miramar, in Florida e negli stabilimenti di Portland, in Oregon e Phoenix, in Arizona. L'azienda impiega più di 600 dipendenti che entreranno a far parte del team globale di Garmin. Il marchio JL Audio sarà mantenuto e i suoi prodotti saranno integrati nel segmento nautico di Garmin. I termini finanziari della transazione non saranno resi noti.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA