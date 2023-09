Cina, Nio lancia il suo smartphone integrato all'auto elettrica

Nio, il marchio cinese di auto elettriche (EV), ha rilasciato oggi in un evento tenuto a Shanghai uno smartphone integrato con sistema operativo Android, che l'azienda prevede di poter vendere ad almeno la metà dei suoi attuali clienti: il prezzo parte da 6.499 yuan (890 dollari), con prenotazioni già possibili sulla app della compagnia e consegne a partire dal 28 settembre.

Il telefonino, ha detto il fondatore e numero uno William Li, costa 150 dollari circa in meno di un modello Huawei comparabile. Tra gli attuali utenti Nio, più della metà usa l'iPhone, mentre la parte residua è suddivisa tra gli Android di punta di Huawei e di altri marchi. "Credo che questa parte di utenti sia molto propensa a utilizzare la nuova forma di dispositivo quando cambierà telefono", ha detto Li alla Cnbc, citando le prestazioni dello smartphone e la connettività con l'auto. Nio è il primo marchio cinese di auto elettriche di fascia alta a lanciare il proprio smartphone, che secondo Li è stato sviluppato in circa un anno.

Le aziende cinesi EV hanno cercato di fare dell'intrattenimento in auto e della connettività con la telefonia mobile un punto di forza per la vendita dei loro veicoli. Nel caso di Nio, malgrado assomigli a un tipico smartphone, il dispositivo è dotato di pulsante speciale che funge da chiave dell'auto.

Lo smartphone consente inoltre agli utenti di connettersi più facilmente con l'auto, ad esempio quando si passa dal telefono al veicolo durante le riunioni online, ha affermato Li. Le consegne mensili di veicoli Nio sono salite a 20.000 unità circa ad agosto e a luglio, dopo un calo dei volumi nei tre mesi precedenti.

Nel secondo trimestre al 30 giugno, la compagnia ha riferito che i ricavi della categoria "altre vendite" sono stati principalmente guidati da un aumento delle vendite di auto usate, accessori e servizi energetici, che sono più che raddoppiati rispetto a un anno fa arrivando a 1,59 miliardi di yuan (218 milioni di dollari circa) nonostante un calo delle entrate totali.



