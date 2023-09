Bmw iX5 Hydrogen, collaudi estremi negli Emirati Arabi Uniti

Scesi per la prima volta sulle strade e le dune degli Emirati Arabi Uniti, i suv iX5 Hydrogen - il modello 100% green lanciato nello scorso febbraio - della flotta pilota di Bmw hanno completato un intenso ciclo di test in climi particolarmente caldi. In queste condizioni termiche estreme e affrontando difficoltà come sabbia e polvere, gradienti variabili e fluttuazioni significative dell’umidità, il sistema a celle a combustibile dell'iX5 Hydrogen ha funzionato perfettamente. Nel dialogo con l'unità di controllo centrale, i due serbatoi di idrogeno, il motore elettrico e la batteria di alimentazione hanno dimostrato la validità della soluzione garantendo prestazioni elevate e confermando lo stato di preparazione.

Il team di sviluppo ha esaminato nelle condizioni degli Emirati sia la funzionalità di tutti i sistemi elettrici che la fornitura del raffreddamento destinata a consentire la piena prestazione del veicolo. Condizioni ottimali di funzionamento queste che hanno permesso di garantire la dinamica di guida per la quale le auto Bmw sono rinomate. Le Bmw iX5 Hydrogen sono impegnate in questo momento in un vero giro del mondo con test dell'azienda e dei potenziali clienti in Europa, Giappone, Corea, Cina, Stati Uniti e Medio Oriente. Dotata di un sistema di celle a combustibile BMW iX5 Hydrogen mette a disposizione una potenza di 125 kW pari a 170 Cv che viene trasmessa ad un'unità di propulsione elettrica che utilizza la tecnologia Bmw eDrive di quinta generazione per una potenza complessiva di 295 kW / 401 Cv.

L'idrogeno necessario per alimentare la cella a combustibile è immagazzinato in una coppia di serbatoi da 700 bar realizzati in carbonio- plastica rinforzata con fibre (Cfrp). Insieme, questi serbatoi possono contenere circa 6 chilogrammi di idrogeno che garantiscono alla Bmw iX5 Hydrogen un’autonomia di 504 km nel ciclo Wltp.

