Piccola monoposto elettrica scatta 0-100 in meno di 1 secondo

Accelerare su strada da zero a cento in 0,956 secondi è qualcosa di inimmaginabile, un vero primato da Guinness World Records. E questa prestazione - che ha polverizzato il precedente tempo di 1.461 secondi, stabilito nel settembre 2022 - è ancora più fantascientifica se si pensa che la velocità del limite superiore è stata raggiunta in appena 12,3 metri.

A ottenere questo risultato è stato un leggerissimo prototipo elettrico progettato e costruito da studenti dell'Eth di Zurigo e dell'Università di Scienze Applicate e Arti di Lucerna - che fanno parte dell'Academic Motorsports Club Zurich (Amz) - e denominato Mythen. "Lavorare al progetto in aggiunta ai miei studi - ha detto Yann Bernard, responsabile motori di Amz - è stato molto intenso. Ma è stato anche molto divertente, perché ho lavorato con altri studenti per produrre continuamente nuove soluzioni e mettere in pratica ciò che avevamo imparato in aula".



Tutti i componenti di Myten, dai circuiti stampati (Pcb) allo chassis e alla batteria, sono stati sviluppati infatti sviluppati dagli studenti stessi e ottimizzati per la loro funzione. Grazie all'uso congiunto di fibra di carbonio leggero e pannelli a nido d'ape in alluminio, la piccola monoposto pesa solo 140 kg, un valore che spiega - grazie ai 4 motori singoli inseriti nei mozzi ruota per una potenza complessiva di 240 kW, ovvero circa 326 Cv - l'elevatissima 'spinta' di cui è stata capace Myten.

"Un efficace trasferimento a terra di tale potenza - ha sottolineato Dario Messerli, responsabile dell'aerodinamica presso Ama - era fondamentale. Nelle vetture di Formula 1 questo problema si risolve attraverso l'aerodinamica che entra però in gioco oltre una certa velocità".

"Fin dall'inizio abbiamo dunque sviluppato un sistema che non si avvale di appendici ma che crea il vuoto sotto il veicolo e lo mantiene a terra tramite aspirazione dell'aria".

Il team Ama - che è stato fondato nel 2006 dagli studenti dell'Eth di Zurigo proponendo una nuova auto da corsa sperimentale ogni anno - aveva stabilito già due volte il record mondiale di accelerazione per le vetture elettriche, nel 2014 e ancora nel 2016.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA