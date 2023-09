Nuove funzioni in-app per il Wall Connector di Tesla

Tesla ha lancia le funzioni in-app per il Wall Connector, disponibili per i proprietari di veicoli Tesla e di altri veicoli elettrici. Il Wall Connector è la soluzione di ricarica domestica pensata dalla casa automobilistica sia per i veicoli Tesla che per tutti gli altri veicoli elettrici dotati di sportello di ricarica di tipo 2. Il Wall Connector di terza generazione si collega al Wi-Fi per scaricare le ultime funzioni tramite gli aggiornamenti firmware via Internet. Da pochi giorni sono disponibili anche le nuove funzionalità in-app per il Wall Connector, garantite da un aggiornamento firmware via Internet.

I proprietari di veicoli Tesla e di altri veicoli elettrici che utilizzano un Wall Connector, ora possono quindi utilizzare tutte le funzioni dell'app. Tra queste, la ricarica pianificata, lo stato della ricarica in tempo reale, l'accesso alla cronologia delle sessioni di ricarica, l'esclusione da remoto della ricarica programmata e la modifica delle impostazioni di ricarica. Il Wall Connector fornisce una ricarica a 200-240 V Ca ed eroga fino a 22 kW di potenza su una rete elettrica trifase, il che significa che è possibile ricaricare l'equivalente di un'autonomia massima di 71 km ogni ora.

L'installazione, che dev'essere eseguita da un elettricista certificato, è stata pensata per essere semplice sia su una rete elettrica monofase che trifase. Più Wall Connector possono poi condividere l'energia per soddisfare le esigenze di ricarica domestiche. Il prezzo è di 500 euro, escluse spese di spedizione e installazione.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA