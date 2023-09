Lamborghini e Ducati testano sistema comunicazione auto-moto

Automobili Lamborghini supporta l'impegno di Ducati nel garantire il miglior livello di sicurezza ai motociclisti. La Casa di Borgo Panigale è stata una delle protagoniste del Demo Event organizzato al Lausitzring (Germania) dal Connected Motorcycle Consortium per dimostrare l'efficacia dei sistemi di connettività moto-auto sviluppati nel corso di questo ciclo di ricerca del consorzio.

Il Connected Motorcycle Consortium (Cmc) è un'associazione internazionale che raggruppa i principali costruttori di veicoli a due ruote con l'obiettivo di includere le moto nel futuro della mobilità connessa per migliorare il livello di sicurezza dei motociclisti.

Le Case automobilistiche da anni studiano e sviluppano le tecnologie di comunicazione Vehicle to Vehicle (V2V) e il Cmc lavora per inserire anche le informazioni inviate dalle moto, che hanno esigenze e dinamiche diverse, in modo che queste possano essere standardizzate quando in futuro questa tecnologia verrà integrata su tutto il parco moto e auto circolante.

Il Cmc è nato nel 2016, anno in cui si è affiliata anche Ducati, e ha visto i soci dapprima impegnati in un'accurata analisi degli incidenti più pericolosi tra moto e auto in termini di frequenza e gravità del danno subito dai motociclisti.

Per dimostrare l'efficacia dei sistemi sviluppati in questo ciclo di ricerca del CMC, Lamborghini e Ducati hanno realizzato un video che coinvolge una Ducati Multistrada e una Lamborghini Urus. Il video è disponibile sul canale YouTube di Lamborghini e sul sito lamborghini.com.



