Viaggio nella tecnologia e nell'innovazione del nuovo E-3008

Attenzione e cura del guidatore e dei passeggeri. Ma anche tanta innovazione per rendere l'impiego sicuro ed efficiente. E poi soluzioni (piccole e grandi) per rispettare l'obiettivo di Zero Emissioni in tutto il ciclo vita.

Nuovo Peugeot E-3008 merita una serie di approfondimenti che raccontano dell'impegno della Casa di Socheaux - e in generale di Stellantis - per guardare al futuro, anche prossimo, restando fedele al grande Dna del marchio.

Già al primo esame esterno il nuovo suv elettrico E-3008 mostra questa attenzione. E' caso dei proiettori ultrasottili - un elemento di design distintivo - che sono dotati di serie della nuova tecnologia Pixel Led di Peugeot che adatta automaticamente il fascio luminoso alle condizioni del traffico, mantenendo un'illuminazione ottimale senza disturbare gli altri utenti della strada.

Osservando altri dettagli si ha la conferma che il nuovo suv Peugeot è stato pensato con attenzione per essere più semplice da costruire e da riciclare. Ne sono un esempio la riduzione del numero di inserti decorativi sulla carrozzeria e l'eliminazione di tutte le parti cromate esterne.

Il corretto approccio ambientale è stato un must nella progettazione di E-3008, e delle versioni elettrificate che ne condividono il corpo vettura. Peugeot utilizza più di 500 kg di materiali 'eco' per tutto il veicolo (metalli + polimeri). In particolare l'acciaio e l'alluminio green rappresentano il 60% della loro massa totale e più di 30 elementi in polimero sono prodotti con materiali ecologici con la plastica riciclata è utilizzata per i paraurti, i deflettori, i vani portaoggetti e i tappeti.

E-3008 sfrutta un ecosistema industriale integrato.

Nell'ambito del suo approccio sostenibile, Peugeot lo produce in Francia nello stabilimento di Sochaux mentre le batterie arrivano dallo stabilimento Stellantis di Mulhouse. Il motore elettrico è fabbricato e prodotto dalla joint venture Stellantis-Nidec di Trémery mentre il cambio è fabbricato e prodotto da Stellantis a Valenciennes.

Con il nuovo suv del Leone si aprono anche nuovi orizzonti nel rapporto uomo-macchina e nella connessione con l'ambiente esterno e internet. L'abitacolo è ora ancora più tecnologico: spiccano oltre allo spettacolare schermo panoramico da 21 pollici definito Panoramic i-Cockpit anche la sezione touch-screen (accessibile sia al conducente che al passeggero per gestire climatizzazione, navigazione, multimedia e connettività) e l'illuminazione ambientale a Led con 8 personalizzazioni.

Per garantire la migliore qualità dell'aria all'interno dell'abitacolo, è presente il sistema Aqs (Air Quality System) che controlla costantemente l'aria in ingresso e, se necessario, attiva automaticamente la funzione di ricicolo. In opzione sull'allestimento GT è presente il Clean Cabin, un sistema che filtra i gas inquinanti e il particolato. In E-3008 sono presenti sistemi di informazione conness di ultima generazione a cominciare dall' i-Connect (con funzione mirroring wireless Apple CarPlay e Android Auto) già nell'allestimento Allure. L'esperienza tecnologica è ancora più completa con l'i-Connect Advanced, di serie con l' allestimento GT, e che è dotato della 3D Connected Navigation con i servizi TomTom.

E' presente la funzione trip planner per pianificare in modo ottimale i viaggi, massimizzare l'autonomia dell'auto e facilitare la ricarica. Per calcolare il percorso ideale, il sistema tiene conto di un'ampia gamma di informazioni, tra cui la distanza da percorrere, il livello di carica della batteria all'inizio del viaggio, il livello di carica desiderato all'arrivo, la velocità, il consumo energetico, il traffico, il tipo di strada, la pendenza e naturalmente, i punti di ricarica disponibili a destinazione.

Tutti gli allestimenti di E-3008 dispongono di due prese USB-C situate nella console centrale, una per la ricarica e il trasferimento dei dati, l'altra esclusivamente per la ricarica.

Se è presente l'i-Connect Advanced ci sono due prese USB-C supplementari (per la ricarica) a disposizione dei passeggeri della seconda fila.

Tutte le versioni hanno tre prese da 12 Volt situate nella parte anteriore e posteriore della console centrale e nel bagagliaio mentre un caricabatterie wireless per telefoni (da 15 W) è posizionato sotto la consolle centrale, sotto gli i-Toggles.



