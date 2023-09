Bosch DAS 3000, l'elettronica che controlla l'elettronica

Bosch non guarda solo avanti, studiando e mettendo a disposizione le soluzioni high tech per accompagnare la transizione della mobilità, ma guarda con crescente attenzione al mantenimento dell'efficienza e della sicurezza dei veicoli in circolazione.

E' il caso della trasformazione delle auto officine che stanno diventando centri di assistenza mecatronica. Negli ultimi anni la complessità dei veicoli è infatti aumentata rapidamente e ora uno degli elementi centrali è il mantenimento della corretta funzionalità dei molti sistemi di assistenza alla guida (Adas) presenti nelle auto.

Bosch propone dunque per le officine che vogliono preparasi per un futuro che è già realtà - e allineare i propri processi all'evoluzione tecnologica dei veicoli - una specifica combinazione di hardware e software per attività diagnostiche e di calibrazione innovative.

Ne è un esempio il dispositivo computerizzato Bosch DAS 3000 che è stato studiato espressamente per lavorare sui sistemi di assistenza alla guida e che è destinato per offrire soluzioni di diagnostica e calibrazione Adas alle officine e agli elettrauto, ma anche alle carrozzerie e ai centri fast-fit.

Questo sistema computerizzato - che propone una completa compatibilità multimarca - permette il controllo e l'eventuale ripristino delle calibrazioni dei sensori presenti nei sistemi avanzati di assistenza alla guida compresi i radar e le telecamere. Ciò avviene seguendo i requisiti dei costruttori per le riparazioni, la manutenzione e l'assistenza in caso di collisione.

Con gli strumenti di scansione diagnostica Bosch e il software ESI-tronic] 2.0 Online in combinazione con DAS 3000 garantiscono una corretta calibrazione dei sistemi Adas come l'Active Cruise Control (Acc), il Forward Collision Warning (Fcw) e il Lane Assistance (Ldw/Lka).

Fanno parte del dispositivo computerizzato Bosch DAS 3000 una scheda multifunzione XL (che comprende la calibrazione delle telecamere del Gruppo Volkswagen e un riflettore), una barra di misurazione di precisione progettata per il fissaggio magnetico dei componenti del Multi-Target-Shop Bosch. Le telecamere integrate e il software misurano in modalità completamente digitale la distanza dal veicolo e l'allineamento alla linea di spinta (asse di guida) per garantire un posizionamento rapido e accurato, inclusa la tracciabilità.

