Wae presenta EVRh, la piattaforma fuel cell 'chiavi in mano'

In occasione dell'evento Cenex Low Carbon Vehicle (Lcv) Show, che si svolge in questi giorni nell'impianto per test dell'Utac a Millbrok in Gran Bretagna, Wae Technologies ha presentato la piattaforma per veicoli elettrici ad altissime prestazioni EVRh che funziona con celle a combustibile alimentate a idrogeno.

Evoluzione dei concetti espressi un anno fa nella piattaforma completamente elettrica EVR, questa piattaforma dimostra il potenziale dei sistemi di propulsione ibridi a idrogeno (H2) e costituisce una soluzione 'chiavi in mano' sia per start-up che per Oem, riducendo i costi di sviluppo e i tempi di immissione sul mercato.

EVRh offre la massima flessibilità di progettazione e utilizza un pacco batterie da 430 kW mentre la fuel cell a idrogeno eroga 120 kW per una potenza combinata di 550 kW (750 Cv). Con questo livello di tecnologia il dimostratore EVRh (per veicoli con massa inferiore a 1.900 kg) propone un'accelerazione 0-100 km/h inferiore a 2,5 secondi e un'autonomia di 600 km. Il Il serbatoio ad alte prestazioni dell'H2 ad alte prestazioni e il sistema batteria sono situati al centro del veicolo, per ottimizzare il baricentro, ospitati in una struttura composita leggera.

La flessibilità di progettazione della piattaforma consente ai produttori di creare molteplici configurazioni, da supercar solo per la pista - dove il rapporto peso/potenza è massimizzato - ai modelli stradali sia in stile Targa con tetto aperto che GT con tetto fisso.

Ciò è reso possibile dalla flessibilità della vasca centrale dell'architettura, progettata fin dal primo giorno per consentire il tetto aperto. I layout a trazione integrale e a trazione posteriore sono supportati attraverso molteplici configurazioni di motore elettrico.

"Fin dalla sua nascita nel 2010 - ha detto Paul McNamara, direttore tecnico di Wae Technologies - ci siamo dedicati all'innovazione con tecnologie all'avanguardia e trasformative in una varietà di applicazioni e settori. EVRh, in mostra al Cenex Lcv per la prima volta, è un altro esempio chiave delle capacità di Wae nello sviluppo di soluzioni per veicoli a zero emissioni di CO2 consentendo l'immissione sul mercato di 0modelli Fcev all'avanguardia in modo rapido ed economico".

