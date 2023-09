Soluzioni innovative della Formula E dalla pista alla strada

Le innovazioni della Formula E puntano anche al futuro della mobilità elettrica. In occasione della 'Giornata mondiale della mobilità elettrica', che si terrà venerdì 9 settembre, Formula E ha deciso di riaccendere i riflettori sulle cinque tecnologie che sono state trasferite 'dalla gara alla strada', introdotte nel Campionato Mondiale Abb Fia Formula E, per poi essere applicate alle automobili elettriche e alle infrastrutture di ricarica.

Tra le case automobilistiche che sviluppano sistemi di alimentazione nel campionato figurano infatti Jaguar, Porsche, Nissan, Mahindra e Ds Automobiles. I partner globali Abb e Hankook Tire sono invece pionieri rispettivamente nello sviluppo di soluzioni per la ricarica dei veicoli elettrici e negli pneumatici stradali per veicoli elettrici.

Sono cinque, in particolare, le tecnologie sviluppate nel Campionato mondiale Abb FIA di Formula E che sono state trasferite alle auto per la strada, a cominciare dalla ricarica veloce. Formula E, insieme alla Fia e ad Abb, ha sviluppato una soluzione di ricarica ultrarapida, compatta e affidabile per la monoposto Gen3.

I sistemi di frenata della Formula E, hanno poi avuto un impatto diretto sull'autonomia e sull'efficienza delle attuali auto da corsa, nonché sulla tecnologia impiegata nelle auto da strada.

Con un nuovo propulsore anteriore che aggiunge 250 kW ai 350 kW della parte posteriore, più che raddoppiando la capacità rigenerativa della Gen2 per un totale di 600 kW, la Gen3 produce più del 40% della sua energia durante la gara, rendendola efficiente quasi al 90%. Questa tecnologia è stata sviluppata e integrata nella Jaguar I-Pace, compresa la gestione della temperatura.

Un particolare trasferimento dalla gara alla strada per la Jaguar I-Type 5 include l'ottimizzazione predittiva dell'energia che aumenta l'efficienza energetica nella guida reale fino al 10% attraverso un semplice aggiornamento del software. Anche Nissan è riuscita a ottimizzare l'efficienza della sua Leaf Ev, aumentando l'efficienza della batteria del 181% grazie alle soluzioni studiate in pista.

Hankook Tire, fornitore ufficiale di pneumatici del campionato, ha invece lavorato a stretto contatto con Formula E per sviluppare uno pneumatico sostenibile per tutte le condizioni atmosferiche da adottare sulla Gen3, con soluzioni applicate direttamente ai consumatori.

In qualità di partner ufficiale per i fluidi Ev di Jaguar Tcs Racing dal 2019, Castrol collabora con il team per produrre fluidi Ev e lubrificanti avanzati che permettano di realizzare soluzioni più sostenibili a supporto dell'efficienza dei veicoli elettrici. Per la prima volta in Formula E, Jaguar Tcs Racing e Castrol hanno perfezionato e riutilizzato fluidi di trasmissione di scarto nelle loro auto da corsa.

In ultimo, i fornitori del Campionato devono individuare delle soluzioni sostenibili per migliorare il ciclo di vita dei loro prodotti e per conformarsi agli standard internazionali di alto livello previsti dall'accreditamento Fia Three Star. In questo contesto, Abb, partner ufficiale del campionato, insieme a Formula E, ha sviluppato una soluzione innovativa per riutilizzare le vecchie batterie delle monoposto elettriche, fornendo energia al paddock grazie al loro utilizzo in un sistema di stoccaggio che alimenta l'intera rete di ricarica delle auto.

