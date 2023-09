Scania Smart Dash al servizio degli autisti

Per migliorare l'esperienza di guida dei veicoli Scania arriva il nuovo cruscotto Scania Smart Dash, che sfrutta le più innovative soluzioni digitali, per offrire agli autisti viaggi confortevoli e connessi.

Infatti, quest'ultimi ricevono preziosi aiuti alla guida attraverso un sistema intelligente che li avverte in caso di pericolo o necessità.

La postazione di guida si avvale sempre di due schermi: il Driver Display, posizionato di fronte all'autista; ed il Centre Information Display, disponibile nelle dimensioni di 10,1 o 12,9 pollici. Durante la guida l'autista può interagire con il sistema multimediale sfruttando il touch screen, premendo i pulsanti fisici, o utilizzando i comandi vocali, senza dover cercare le funzioni più importanti in uno o più menu.

Scania Smart Dash, infine, può contare su un'interfaccia digitale modulare e intuitiva, che include sia gli aggiornamenti online, che la predisposizione al 5G.



