Bosch a IAA Mobility altre invenzioni per migliorare la vita

C'è un mondo nuovo che attende gli automobili e in generale chi deve muoversi sulle strade per motivi personali o di lavoro. E' quello che l'innovazione tecnologica digitale, con il determinante contributo di Bosch, sta disegnando per compiere un ulteriore passo avanti nella mobilità basata sul software con nuovi servizi destinati a migliorare la sicurezza, la protezione e il confort.

Nuovi modelli di business e innovative soluzioni tecnologiche che Bosch - come si potrà scopire all'edizione 2023 di IAA Mobility a Monaco di Baviera - sta implementando sistematicamente.

È li caso delle informazioni (così importanti) per gli utilizzatori di veicoli elettrici che sono l'autonomia disponibile e i consigli personalizzati sull'utilizzazione dei punti di ricarica. Per migliorare l'accuratezza di queste informazioni, Bosch integra i dati di percorso, topografia e consumo con gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni meteorologiche e sul flusso del traffico- A queste informazioni si aggiungono quelle sui sistemi di confort alimentati elettricamente, come il climatizzatore o il riscaldamento dei sedili, che sono in uso in quel momento. Gli algoritmi basati sul Cloud calcolano la distanza effettiva e la percorrenza possibile, selezionano un punto di ricarica adatto e visualizzano queste informazioni sulla mappa di navigazione.

Allo stesso modo - coinvolgendo gli utilizzatori di tutti i tipi di veicoli - I servizi di mappe connesse di Bosch contribuiscono a rendere la mobilità sicura e conveniente.

Utilizzano i dati dello sciame (il cosiddetto crowdsourcing) in combinazione con altre informazioni dall'infrastruttura per creare un sensore virtuale da utilizzare nei sistemi di assistenza alla guida.

Le mappe connesse forniscono informazioni in tempo reale sulle condizioni stradali e su punti di rischio per aquaplaning, ghiaccio e neve. In questo modo anche i futuri veicoli a guida autonoma potranno anticipare correttamente le condizioni stradali, adattando di conseguenza il comportamento e scegliendo un percorso diverso oppure, se necessario, chiedere al guidatore di prendere il controllo del veicolo. Il parcheggio autonomo e le relative manovre senza guidatore stanno pr diventare una concreta e diffusa novità. Per il parcheggio autonomo, Bosch ha già fornito ad alcuni costruttori per modelli di serie la prima funzione di parcheggio autonomo e senza conducente di livello Sae 4.

L'infrastruttura intelligente guida il veicolo in modo sicuro attraverso il garage fino a un parcheggio gratuito. Ciò migliora l'esperienza di parcheggio per i guidatori, favorisce un incremento nell'utilizzo dei garage, garantendo anche altri vantaggi agli operatori, e consente alle case automobilistiche di offrire nuovi servizi basati su software ai propri clienti.

Sulla base di questa tecnologia, Bosch sta introducendo la manovra autonoma su un numero sempre più ampio di veicoli di serie. Lo fa fornendo alle Case automobilistiche sistemi con sensori lidar che sono coadiuvati, ove richiesto, da telecamere stereo Bosch. Le manovre senza guidatore - sottolinea il colosso tedesco dell'innovazione e dei servizi - aumenta l'efficienza e la sicurezza soprattutto quando le manovre avvengono in spazi minimi o in condizioni, come i parcheggi con personale, che allungano i tempi di attesa.

Bosch aiuta i fornitori di servizi di mobilità a gestire le flotte in modo più efficiente. Il servizio di RideCare, disponibile in tre varianti, fornisce informazioni sulle condizioni dei veicoli agli operatori di flotte di auto elettriche, sia che si tratti di noleggi a breve che a lungo termine.

Il report di fine noleggio è un documento automatico sulle condizioni del mezzo alla restituzione che comprende il livello di carica della batteria, i chilometri percorsi e la segnalazione dei danni non presenti prima del noleggio. I vantaggi per le società di noleggio (soprattutto per lo sharing) sono evidenti: processi più efficienti e minori costi operativi, grazie alla riduzione dei tempi di fermo del mezzo e alla chiara individuazione dei danni.

Agli utenti sono garantite inoltre una maggiore trasparenza del noleggio e quindi una semplificazione della fatturazione.

Inoltre, RideCare permette di fornire informazioni prima, durante e dopo il periodo di utilizzazione del veicolo, incluse notifiche in tempo reale sulle condizioni del mezzo, invio di messaggi per errori d'impiego critici o ancora per il mancato rispetto degli intervalli di manutenzione non rispettati.

Attraverso la variante specifica RideCare Connected Rent Bosch offre anche un valido supporto nella pianificazione della ricarica attraverso u vero e proprio pianificatore di ricarica.

Bosch prevede di installare questa tecnologia su oltre due milioni di veicoli entro il 2030.

