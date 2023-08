Nuova 33 Stradale, dal meglio della ingegneria Alfa Romeo

Non poteva essere che così: per il ritorno dell'iconico nome della 33 Stradale del 1967, che a quel tempo era una delle poche super-sportive omologate per circolare su strada, Alfa Romeo ha scelto il meglio dell'ingegneria del brand, tra cui le sospensioni a doppio braccio con ammortizzatori attivi e l'evoluzione del motore biturbo 3.0L V6 da oltre 620 Cv già utilizzato dal Gruppo. Può raggiungere in assenza i limiti i 333 km/h di velocità massima e scatta da 0 a 100 in meno di 3 secondi. Per la nuova 33 Stradale Alfa Romeo aveva fissato nel 2021 (al momento di partire con questo progetto) un obiettivo ambizioso. Quello di offrire un'esperienza di guida da vettura da pista ma utilizzabile anche tutti giorni su strada, e tale da emozionare anche chi non è un pilota professionista.

Omologata - come dice il nome - all'uso stradale la nuova super-sportiva Alfa Romeo vanta livelli superiori di prestazioni, guidabilità e confort. Per garantire questo, tutti e 33 gli esemplari previsti per questo esclusivo modello saranno sviluppati, testati e certificati da un team di ingegneri dedicati che si avvarrà della collaborazione del pilota di Formula 1 Valtteri Bottas. Alfa Romeo 33 Stradale - che sarà proposta anche in versione 100% elettrica con potenza di oltre 750 Cv e autonomia (Wltp) stimata in 450 km - è costruita su un telaio con frame ad H in alluminio combinato con una monoscocca in fibra di carbonio, così da ottenere una struttura leggera e rigida che ottimizza agilità e guidabilità. Nella 33 Stradale le raffinate sospensioni sono a doppio braccio con ammortizzatori attivi, per ottimizzare maneggevolezza e confort. Previsto anche un sollevatore dell'avantreno (+50 mm) per la gestione a bassa velocità delle rampe e degli ostacoli che possono interferire con gli elementi aerodinamici anteriori. il pilota della nuova 33 Stradale può selezionare la modalità di comportamento utilizzando gli interruttori Strada e Pista.

Il primo assicura confort e piacere di guida, regolare erogazione della potenza, normale sensibilità ai pedali, sospensioni morbide, cambio fluido e valvole di scarico attive aperte (per il sound sportivo dello scarico) solo sopra i 5.000 giri. In modalità Pista la guida diventa adrenalinica: la potenza è massima, i pedali sono ancora più reattivi e le sospensioni rigide. Nella versione con motore Ice biturbo V6, le cambiate diventano rapide e valvole di scarico attive sono sempre aperte. Inoltre in questa configurazione, è possibile disattivare il controllo della trazione (Esc Off). Inoltre quando si è in modalità Pista il pilota può avviare la procedura 'Partenza Veloce' utilizzando il tasto Quadrifoglio sul tunnel centrale. Il sistema agisce sul cambio, sul controllo di trazione e sulla potenza per massimizzare l'accelerazione evitando lo slittamento delle ruote. Con il commutatore 'Sospensioni' il pilota può modificare le impostazioni dell'assetto in entrambe le modalità di guida, passando da morbide a medie quando è in modalità Strada oppure da rigide a medie se sta procedendo con la funzione Pista attivata. Nuova 33 Stradale è dotata del sistema frenante integrato Alfa Romeo Brake-By-Wire che consente il controllo della pressione e la sensazione del pedale anche in base alle diverse modalità di guida. I freni carbon-ceramici prodotti da Brembo per Alfa Romeo garantiscono alte prestazioni e assicurano una frenata reattiva con effetto di dissolvenza ridotto ad alte temperature. Tutti i dischi sono di tipo ventilato e forato con pinza monoblocco in alluminio a 6 pistoni davanti e a 4 pistoni dietro. Oltre ai classici colori Rosso, Nero e Giallo, le pinze possono essere personalizzate con soluzioni cromatiche a richiesta.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA