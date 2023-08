Bosch alla IAA Mobility 2023, parola d'ordine sicurezza

Come fa da sempre (basti ricordare il contributo dato con l'Abs prima e con l'Esp dopo) Bosch pone il miglioramento della sicurezza sulle strade ai vertici delle sue attività di ricerca e di sviluppo.

Come è evidenziato dalle molte innovazioni che saranno presenti alla IAA Mobility 2023 a Monaco il debutto nei veicoli di prossima introduzione di software sempre più intelligenti strano disponibili nuove funzioni che permettono di raggiungere una maggiore sicurezza oltre che nuovi livelli di efficienza e di confort.

Questa tendenza, ribadisce il colosso tedesco dell'innovazione e dei servizi, influisce non solo sullo sviluppo e sull'utilizzo del prodotto, ma anche sul modo in cui gli utenti vivono la mobilità. Inoltre, consente nuovi modelli di business e collaborazione. Oltre al rilevamento dell'ambiente circostante come modulo software standalone (che svolge un ruolo chiave nel passaggio dalla guida assistita a quella autonoma) si sta realizzando uno sviluppo rapido e affidabile della guida autonoma.

Etas, consociata di Bosch, sta lanciando uno speciale middleware come collegamento tra il sistema operativo e le singole applicazioni software del veicolo. Questa soluzione consente di migliorare continuamente le funzioni software per l'assistenza alla guida e la guida autonoma.

Il sistema rende possibile la comunicazione istantanea tra le applicazioni software a una larghezza di banda superiore a 10 gigabyte al secondo (GB/s) senza compromettere la sicurezza. Il comportamento deterministico permette di eseguire virtualmente molte fasi di sviluppo con dati reali registrati. La conferma riproducibile basata su simulazione consente di ridurre il numero dei costosi test drive in condizioni di traffico reali. Nel complesso i sistemi di assistenza alla guida Bosch rendono la guida più sicura e confortevole. Mettendo insieme il pacchetto di funzioni desiderato da un sistema modulare di guida longitudinale e laterale, cambio di corsia automatico e frenata di emergenza, le case costruttrici possono implementare funzioni di guida autonoma di livello SAE 2.

La variante premium di assistenza alla guida Bosch è la più avanzata e utilizza un sistema di telecamere a 360 gradi per applicare le funzioni di guida autonoma non solo in autostrada, ma anche nel traffico urbano e extra-urbano.

Ulteriori step nel miglioramento della sicurezza sono legati alla gestione della dinamica del veicolo Bosch. I sistemi controllano e coordinano il comportamento dell'auto e gli input del guidatore ottimizzando l'interazione tra freni, sterzo, telaio e sistemi powertrain.

Le funzioni includono il controllo della dinamica del veicolo 2.0, l'ultima generazione di sistemi Bosch per la dinamica del veicolo, il controllo della trazione e la frenata antibloccaggio. Questo sistema anticipa il probabile comportamento del veicolo e interviene in modo proattivo. Il risultato è un'esperienza di guida molto sicura, agile e rilassata.

Tra le novità della IAA Mobility 2023 ci sono anche i sistemi per veicoli connessi che sfruttano Pantaris. Questa piattaforma è basata sul Cloud e offre servizi e strumenti essenziali per lo sviluppo efficiente e il funzionamento scalabile di software per sistemi dei veicoli.

Oltre a garantire la disponibilità di servizi di mobilità in tutto il mondo, Pantaris offre anche un portale per sviluppatori per la gestione di veicoli e servizi. Le sue applicazioni si basano su una tecnologia indipendente dal Cloud, quindi sono compatibili con tutti i fornitori di queste soluzioni.

Pantaris Connect fornisce i servizi di base per la connettività e il funzionamento del veicolo durante il suo intero ciclo di vita mentre Pantaris Creator dà accesso a strumenti software-as-a-service (SaaS) per lo sviluppo e il funzionamento sicuro dei servizi cloud. Infine Pantaris Workspace offre un punto centrale di accesso per gli sviluppatori per prenotare e gestire i servizi, semplificando e velocizzando l'implementazione di applicazioni specifiche.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA