Nelle elettriche Bmw le sfide di Chi Vuol Essere Milionario?

La transizione della mobilità dai motori Ice (che si riforniscono in 5 minuti) a quelli elettrici, con le soste solitamente lunghe per ricaricare la batteria sta evidenziando una nuova necessità, quella di occupare il tempo restando in auto.

E se si è in compagnia cosa c'è di meglio per ingannare l'attesa di un avvincente gioco di abilità, meglio se mutuato da quelli televisivi che ci incollano davanti al piccolo schermo.

Un tema su cui si è impegnata Bmw che già aveva presentato il Theatre Screen da 31 pollici per i posti posteriori della i7 ed aveva annunciato una collaborazione con Airconsole per divertirsi a bordo della nuovissima i5 con tanti videogiochi. Ora proprio da Bmw e Airconsole arriva l'annuncio dell'inserimento in questa collezione di titoli del popolare 'Chi Vuol Essere Milionario?' che Sony Pictures Television (Spt) fornirà al catalogo giochi di Airconsole nel 2024.

Il gioco - che rispecchia quello diffuso sulle reti Mediaset - è attualmente in fase di sviluppo ma sarà una versione totalmente nuova del più diffuso concorso mondiale e progettata appositamente per il gioco in macchina. Sarà disponibile sui veicoli Bmw e Mini dotati dell'App AirConsole e combinerà la facilità d'uso del gamepad per smartphone di AirConsole con gli elementi iconici del quiz originale.

"Assieme ad AirConsole portiamo sui nostri veicoli la piattaforma top per i giochi in auto e lo facciamo alimentando continuamente esperienze nuove e divertenti - ha detto ha affermato Stephan Durach, vicepresidente senior del Gruppo Bmw con responsabilità per o sviluppo del business connesso - e l'aggiunta di 'Chi Vuol Essere Milionario' ne è un perfetto esempio".



