Mercedes offre il parcheggio autonomo sulla Eqe

Mercedes rende disponibile per la Eqe il servizio Automated Valet Parking, una funzione che consente, nelle strutture predisposte, di uscire dalla vettura per avviare la procedura di parcheggio tramite smartphone, e di riprenderla allo stesso modo, risparmiando tempo nel trovare lo spazio adeguato alla sosta. Nello specifico, si prenota il parcheggio tramite l'app Mercedes me, e raggiunta l'aerea in questione, dopo che sono scesi tutti i passeggeri, il conducente avvia la manovra di parcheggio sempre tramite l'app in questione, e solo quando avviene la conferma che l'infrastruttura, gestita da Bosch, ha preso il controllo del veicolo, è possibile lasciare il garage.

Quindi, il veicolo, sfruttando Intelligent Park Pilot, raggiunge automaticamente il parcheggio e si ferma nello spazio a lui destinato. Attualmente, il parcheggio APCOA P6 dell'aeroporto di Stoccarda è il primo al mondo ad offrire il servizio di parcheggio automatico ai clienti del brand della stella a tre punte; una funzione che, adesso, è disponibile anche per la Eqs e la Classe S di (esclusi i modelli di Mercedes-AMG e Mercedes-Maybach).

