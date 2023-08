Nuovo standard per gli oli Castrol destinati ad auto ibride

Castrol ha presenta Hyspec, il nuovo standard tecnico per la gamma dei suoi oli motore dedicati ai veicoli ibridi. Il lancio del nuovo standard di Castrol avviene in un momento in cui la richiesta di veicoli ibridi è in aumento.

Sebbene la gamma Castrol includa già oli motore per veicoli ibridi, quelli contrassegnati con il nuovo logo Hyspec sono stati specificamente testati per offrire elevata resistenza, protezione del commutatore per il passaggio dalla motorizzazione a benzina a quella elettrica e risparmio di carburante. I prodotti conformi allo standard HYSPEC dimostrano inoltre prestazioni migliori nei confronti di contaminanti, intermittenza del motore ed efficienza del sistema.

Il passaggio dal motore a combustione interna a un motore elettrico sollecita l'olio motore in tre modi principali: aumento della contaminazione a causa delle temperature più basse del motore, prestazioni e protezione ridotte a causa del funzionamento intermittente del motore e riduzione dell'efficienza del sistema dovuta alle temperature più basse di funzionamento e dell'olio.

I motori ibridi possono funzionare a temperature più basse, con conseguente accumulo di acqua e carburante nell'olio. Ciò può compromettere l'efficacia di alcuni oli e causare il deterioramento del motore.

Castrol ha svolto delle prove su strada della durata di un anno con veicoli mild, full e plug-in hybrid che hanno consentito di accumulare oltre due miliardi di dati. Le auto hanno percorso oltre 300.000 km, per più di 7000 ore, che corrisponde a guidare 24 su 24, 7 giorni su 7 per più di 42 settimane.

Per la sua ricerca, Castrol ha inoltre collaborato a stretto contatto con alcune case automobilistiche per sviluppare test specifici sui veicoli ibridi e consentirebbe il miglioramento delle prestazioni. Altrettanto intensa è stata la collaborazione di Castrol con i team di sport motoristici, fra cui il team Bwt Alpine F1 e Ford M-Sport Wrc, per testare gli oli motore nelle condizioni più difficili.

Per convalidare i suoi risultati, Castrol ha incaricato una società di consulenza ed esperti esterni di condurre ricerche in collaborazione con centri di assistenza, gestori di flotte e proprietari di automobili, in modo da ottenere una panoramica più ampia sui mercati globali.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA