Hyundai scommette sull'intelligenza artificiale

Hyundai motor group punta ad essere protagonista nel futuro della mobilità, e sceglie di investire in Tenstorrent: azienda di semiconduttori per l'intelligenza artificiale con sede a Toronto, in Canada. Nello specifico, Hyundai Motor Company e Kia Corporation investiranno, rispettivamente, 30 e 20 milioni di dollari, rendendo il gruppo il principale investitore nell'ultimo round di finanziamento di Tenstorrent.

Questo consentirà, in futuro, di integrare l'intelligenza artificiale ed atre tecnologie nei veicoli dei brand Hyundai, Kia e Genesis. Inoltre, il gruppo prevede di sfruttare le tecnologie ad alte prestazioni Tenstorrent e la sua esperienza per sviluppare congiuntamente semiconduttori ad alte prestazioni.

"Con questo investimento - ha dichiarato Heung-soo Kim, exceutive vp e head of the global strategy office di Hyundai motor group - il gruppo prevede di sviluppare una tecnologia di semiconduttori ottimizzata ma differenziata, che favorirà la mobilità futura e rafforzerà le capacità interne nello sviluppo della tecnologia AI".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA