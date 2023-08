Opel divide i servizi connessi in 3 pacchetti

Opel ha rivisitato i servizi connessi offerti per autovetture e veicoli commerciali leggeri riunendoli in tre pacchetti denominati, rispettivamente, Connect One, Connect Plus, e Connect Premium, con i primi due disponibili da subito. Si tratta di pacchetti che possono essere attivati mediante pochi clic dall'app myOpel o mediante lo store Opel Connect, a cui si aggiungono nuovi servizi, come l'EV Trip Planner per i veicoli elettrici.

Nello specifico, il pacchetto Connect One include il servizio eCall per le emergenze, il servizio B-Call per ricevere assistenza stradale e, tramite l'app myOpel, offre rapporti sullo stato del veicolo e informazioni sulle condizioni dei vari sistemi. Quello denominato Connect Plus, disponibile senza costi aggiuntivi per i primi sei mesi, e proposto per un periodo limitato al prezzo base di 60 euro all'anno, o 6 euro al mese, senza sistema di navigazione, e di 100 euro all'anno, o 10 euro al mese, con i servizi di navigazione, è un pacchetto con un'ampia gamma di servizi: dalla navigazione connessa, alle funzioni di controllo del veicolo via app.

La Navigazione Live include informazioni sul traffico e sul meteo in tempo reale, la ricerca di punti di interesse e di parcheggi, la pianificazione del percorso impostata tramite l'app e, per i modelli elettrici, un nuovo EV Trip Planner che tiene con del tempo di ricarica per calcolare il percorso migliore.

Sempre attraverso l'app, il pacchetto Connect Plus consente di effettuare azioni da remoto come accendere i fari, suonare il clacson, bloccare o sbloccare le porte e, per i veicolo elettrici, anche impostare piani di ricarica e gli orari per il precondizionamento. Infine, a partire dal termine dell'estate, il servizio connected alarm informerà tramite app su eventuali cause ed orari dell'allarme, per mezzo di notifiche push, i proprietari di veicoli dotati di un sistema antifurto montato in fabbrica con relativa centralina Opel connect. Nel breve periodo, poi, con il pacchetto Connect Premium, Opel offrirà nuovi servizi ai suoi clienti.



