Intelligenza artificiale rivoluziona attività concessionarie

Le enormi opportunità offerte dall'intelligenza artificiale (Ai) e in particolare da piattaforme come ChatGPT potrebbero presto trasformare il processo di vendita delle auto in concessionaria, sostituendo i consulenti 'umani' con quelli virtuali in cui un voce fuori campo interagisce durante un video con il cliente tramite l'Ai.

Lo afferma Johan Sundstrand ceo di Phyron, l'azienda svedese che dal 2020 fornisce video, servizi digitali e soluzioni innovative alle Case auto, alle concessionarie e ai grandi player dell'e-commerce del settore come Autotrader. Oggi fornisce oltre 1.500 clienti in tutta Europa.

"Ora Phyron - spiega Sundstrand - è in grado di aggiunge la prima tecnologia di voce fuori campo al mondo al suo software video basato sull'intelligenza artificiale Inizialmente offerto in oltre 22 lingue, femminili o maschili, con tono e accenti selezionabili".

La velocità con cui il software di auto-apprendimento si sta sviluppando e viene adottato dai rivenditori, spiega l'azienda svedese, significa che un bot (cioè l'internet robot) di vendita competente nell'ambito del commercio auto e del dialogo con i clienti, basato sull'intelligenza artificiale, è a circa 18 mesi di distanza.

"Sappiamo che il mercato automobilistico è più competitivo che mai nell'ambito delle vendite a privati - puntualizza ceo di Phyron - e in questo contesto tutto ciò che offre alle aziende un vantaggio competitivo e aumenta l'efficienza viene accolto con favore".

"I video basati sull'intelligenza artificiale hanno dimostrato di permetter di vendere auto da 3 a 5 giorni più velocemente. E l'aggiunta della voce fuori campo basata sull'intelligenza artificiale non farà che aumentare l'impatto e l'efficienza".

Ogni variabile nel feed di dati può essere utilizzata per creare una voce fuori campo coinvolgente che accompagni il video. L'Ai generativa che utilizza il Large Language Model di Phyron (simile al software GPT-4) è stata appositamente addestrata e messa a punto per il settore della vendita al dettaglio automobilistico.

L'esclusivo software AI e i suoi algoritmi consentono a Phyron di creare video per annunci di auto che possono essere utilizzati su siti Web di Case o rivenditori, nonché annunci attraverso canali di social media e distribuzione di e-mail mirate.

Il processo innovativo di Phyron utilizza un feed di dati forniti dal rivenditore o dal marchio auto con almeno tre immagini fisse e dettagli chiave del prodotto.

L'intelligenza artificiale identifica le proprietà chiave nelle immagini, inclusi vari angoli di ripresa, elementi interni e punti salienti esterni, quindi rimuove gli sfondi e li sostituisce con uno neutro. Il software aggiunge quindi effetti speciali, ombreggiature e sovrapposizioni alle specifiche del prodotto desiderato con le offerte per il cliente sulle immagini pertinenti, incluso il prezzo.

Grazie al cloud computing all'avanguardia, Phyron può elaborare un numero illimitato di video contemporaneamente e impiega circa 10 minuti per pubblicarli in diretta su un singolo rivenditore oppure ridimensionarli su una intera rete.



