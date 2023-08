McLaren arricchisce la 750S con livree Spectrum Theme

Si chiama Spectrum Theme la nuova verniciatura ricca di tonalità, realizzata dagli specialisti di McLaren Special Operations (MSO), per essere offerta esclusivamente sulla nuova 750S in tre varianti denominate, rispettivamente, Spectrum Blue, Spectrum Grey e Spectrum Orange.

Il reparto di personalizzazione del brand inglese ha creato qualcosa di unico e rivoluzionario attraverso una soluzione tecnicamente innovativa mai esplorata sino ad ora da MSO: in pratica, sfumature di colore separate creano variazioni di toni definite dalla precisione artigianale. Così, ad occhio nudo, si crea un'illusione di chiaroscuro all'interno di ogni banda, dando un'impressione di dinamismo anche a vettura ferma. "The Spectrum Theme porta ciò che possiamo fare alla McLaren a un livello superiore - ha dichiarato Michael McDonagh, director, McLaren Special Operations - é necessario un incredibile livello di attenzione e precisione per garantire che le linee dello Spectrum siano in perfetta armonia con la superficie dello straordinario design della 750S".



