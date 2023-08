Ventole abitacolo Bosch, ricambi per flusso d'aria ideale

Con le nuove ventole per abitacolo Bosch amplia la gamma dei prodotti per l'aftermarket indipendente. Lo fa fornendo alle officine di riparazione di tutto il mondo un ricambio che permette non solo di ripristinare l'originaria funzionalità dell'impianto di climatizzazione, ma addirittura di migliorare il confort acustico grazie alla silenziosità della girante.

Componente chiave del sistema di condizionamento la ventola convoglia l'aria nella temperatura desiderata nell'abitacolo.

Per garantire un flusso efficiente e affidabile, la ventola deve essere perfettamente coordinata con il sistema di climatizzazione.

In caso di sostituzione di questo particolare l'officina deve quindi assicurarsi che quella nuova sia altrettanto potente rispetto all'originale. Le ventole Bosch per abitacolo sono tra l'altro particolarmente silenziose. Per il momento sono disponibili cinque referenze per modelli Ford e Volkswgen di larga diffusione ma nei prossimi mesi la gamma sarà ampliata.

Anche con l'impostazione minima della ventilazione, il motore elettrico e la girante del ricambio Bosch forniscono un flusso d'aria sufficiente a passare attraverso l'evaporatore o lo scambiatore di calore, raffreddando o riscaldando il veicolo.

Realizzate con materiali di alta qualità e perfettamente rispondenti a rigorosi standard di produzione le ventole per abitacolo Bosch sono caratterizzate da un design robusto che garantisce un funzionamento affidabile e di lunga durata.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA