Bmw: inaugura un nuovo sito per i test in Repubblica Ceca

Una nuova struttura per i test, denominata Future Mobility Development Center, è stata inaugurata da Bmw Group a Sokolov, in Repubblica Ceca, alla presenza di Petr Očko, vice ministro dell'Industria e del commercio della Repubblica Ceca; Petr Kulhánek, governatore della regione di Karlovy Vary; Ilka Hortsmeier, board member del Bmw Group per people and real estate; e Frank Weber, board member del Bmw Group Development.

Si tratta di un sito di prova per lo sviluppo e i test drive completamente automatizzati, il primo di questo tipo in Europa centrale, che ha comportato un investimento di 300 milioni di euro, e va ad aggiungersi a quelli già esistenti di Aschheim, vicino Monaco; Miramas, in Francia, ed Arjeplog, in Svezia.

Nello specifico, il terreno circostante offre le migliori condizioni per testare la guida e il parcheggio altamente e completamente automatizzati, ad integrazione della simulazione virtuale delle situazioni di guida; così, attraverso questa combinazione di simulazione virtuale e test nel mondo reale, Bmw Group soddisfa i più elevati requisiti di sicurezza. "Con il nostro nuovo Future Mobility Development Center, abbiamo creato un sito di prova unico nel suo genere, progettato esclusivamente per i test di guida e di parcheggio automatizzati fino al livello 4 - ha dichiarato Frank Weber, board member del Bmw Group Development - su 600 ettari di terreno, testiamo tutte le possibili condizioni di guida con la massima flessibilità ed efficienza. Questo rende i nostri test il più possibile realistici, affidabili e orientati al consumatore finale".





