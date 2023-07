In futuro idrogeno potrebbe essere prodotto copiando cactus

L’università del Texas a El Paso (Utep) ha messo a punto un particolare processo di produzione dell’idrogeno ispirandosi a quanto fanno i cactus che hanno elevata capacità di assorbire l’umidità in ambienti estremi, sfruttando la conformazione della superficie esterna. L’idea è venuta a Navid Attarzadeh, uno dei ricercatori impegnati nello studio, che ha osservato per la prima volta le piante di Opuntia (parente del nostro Fico d’india) mentre camminava verso il centro ricerche sui materiali avanzati dove tra l’altro si studiano nuovi nomateriali fototermici per la conversione ad alta efficienza di biomassa. “Tutti i giorni passavo davanti a queste piante e la grandezza delle foglie e dei frutti rispetto ad altre piante del deserto hanno attirato la mia attenzione – spiega Attarzadeh, dottorando in scienze ambientali e ingegneria – ho iniziato a collegarle ai problemi che stiamo affrontando con i catalizzatori per produrre idrogeno”.

“Mi sono chiesto - ha ribadito Attarzadeh - e se progettassimo un catalizzatore 3D a base di nichel con la forma di quei cactus? La superficie più ampia potrebbe ospitare più reazioni elettrochimiche, creando più idrogeno di quanto normalmente possa fare il nichel”. E da questa intuizione Il team dell’Utep ha messo a punto la struttura su scala nanometrica, invisibile all’occhio umano. Le attuali tecniche per ottenere l’idrogeno dalla scissione dell’acqua con l’elettricità e un catalizzatore si basano sull’impiego del platino, che è costosissimo e per questo non può essere utilizzato su larga scala. Da qui la necessità di trovare un catalizzatore economicamente più sostenibile in modo da permettere a ogni Paese di poter adottare l’idrogeno per la mobilità. I ricercatori dell’Università del Texas hanno individuato nel nichel (metallo abbondante sulla Terra e mille volte più economico del platino) il materiale a basso costo ideale per aiutare a dividere l’acqua in modo più economico ed efficiente.

Il problema è però che Il nichel non è così rapido ed efficace nello scomporre l’acqua in idrogeno. Per mettere a punto la nuova tecnica, gli esperti hanno dunque sfruttato e riprodotto le proprietà delle piante grasse che ‘accelerano’ l’assorbimento sfruttando la superficie esterna. Si tratta di una scoperta fondamentale - si legge nella nota dell’università del Texas a El Paso - ed anche se il processo necessita di ulteriore perfezionamento è un passo nella giusta direzione.

