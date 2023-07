Citroën lancia app per viaggi facili in elettrico

La nuova applicazione e-ROUTES messa a punto da Citroën permette di pianificare in completo relax i viaggi con un veicolo elettrico, programmando facilmente le soste per il rifornimento delle batterie in relazione alla disponibilità di energia degli accumulatori del veicolo, allo stile di guida e alla strada da percorrere.

Sviluppata dalla divisione Software di Stellantis, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, da utilizzare tramite lo smartphone o il touchscreen dell'auto, l'app sfrutta un algoritmo per calcolare il percorso più adatto per raggiungere la meta prefissata, tenendo conto delle posizioni delle stazioni di ricarica, delle loro caratteristiche e disponibilità. Nella pianificazione del tracciato, il sistema considera i dati essenziali del veicolo in tempo reale (stato di carica degli accumulatori, consumo di energia medio, modalità di ricarica, temperatura dell'aria, ecc.), oltre a una cartografia con informazioni sul traffico in tempo reale.

Distribuito dal prossimo ottobre, parte del pacchetto Connect Plus, questo 'trip planner' per guidatori di vetture EV sarà offerto con un anno di abbonamento gratuito a tutti gli acquirenti delle Citroën ë-C4 e ë-C4 X.

Da Stellantis chiariscono: "E-Routes rappresenta un importante passo avanti per i clienti di auto elettriche. Finora dovevano pianificare il viaggio al punto di partenza e, poi, arrangiarsi da soli al variare delle condizioni di guida. Oggi, hanno a disposizione un assistente intelligente che ottimizza il tragitto ed è costantemente al corrente dello stato del veicolo, dei punti di ricarica e del traffico lungo il percorso. Si adatta costantemente per individuare il percorso ottimale, i punti migliori per fermarsi ed effettuare la ricarica e per rendere il viaggio più semplice: e-Routes elimina, quindi, ogni timore durante il viaggio. L'utente non deve far altro che lasciarsi guidare in tutta tranquillità".



