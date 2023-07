Ford: nella gamma europea debutta Amazon Alexa

Anche nei veicoli Ford venduti in Europa, da quest'anno, sarà possibile utilizzare l'assistente vocale Amazon Alexa, una novità che riguarda gli aggiornamenti over the air dei modelli con i sistemi multimediali Sync4 e 4A, disponibili con Mach-e, Mach-e GT, Focus e Focus ST.

Nello specifico, con Alex Built-in gli utenti hanno la possibilità di ricevere notizie sul meteo, sul traffico, e di gestire, ad esempio, la temperatura nella propria abitazione. Ma non è tutto, perché con l'assistente Alexa è possibile interagire per conoscere delle curiosità, consultare la lista della spesa, gestire climatizzatore e navigatore dell'auto.

Inoltre, con Ford Streaming, disponibile su abbonamento, e in prova gratuita per 90 giorni, sarà possibile ascoltare musica, audiolibri e podcast sulle piattaforme compatibili con Alexa.

