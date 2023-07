Mercedes, il connect package completa l'offerta digitale

Sul Mercedes me store arriva il Mercedes-Benz connect package, nel quale convergono le precedenti offerte di digital extras in un'unica soluzione, al fine di offrire la migliore esperienza a bordo delle auto del brand. Si tratta di una proposta che si adatta alle esigenze della clientela ed offre un vantaggio cliente del 55% rispetto all'attuale pacchetto excellence, al quale aggiunge un significativo upgrade di funzioni e servizi. In questo modo, si semplifica e completa l'offerta dei digital extras a bordo delle vetture della stella, con l'intento di garantire una customer experience senza compromessi.

Nello specifico, il Mercedes-Benz connect package sostituisce i pacchetti 'remote package', 'navigation package', 'guard 360° package', 'entertainment package', 'pacchetto personalizzato', 'remote & servizi di navigazione', 'sistema di assistenza al parcheggio con attivazione a distanza', in-car office' e 'navigazione per rimorchi e veicoli di grandi dimensioni' concentrandoli in un'unica offerta, ulteriormente ampliata, e disponibile sul Mercedes me Store in abbonamento mensile al costo di 14,90 euro al mese, o annuale, mediante un unico canone di 149 euro.

"L'ecosistema degli digital extras di Mercedes me è in rapida espansione, e l'aumento del livello di digitalizzazione delle nostre vetture, compreso l'aggiornamento alla telematica più recente - spiega Paola Ardillo, responsabile product management di Mercedes-Benz Italia - offre l'opportunità di estendere le funzionalità degli digital extras, che giocano un ruolo sempre più strategico nell'ambito della digital customer journey".



