Camper: viaggi più smart con Garmin

Il viaggio in camper consente di vivere il periodo delle vacanze con maggiore libertà, ma nasconde anche delle insidie da cui la tecnologia, come quella di Garmin, riesce a mettere in guardia per tempo.

Infatti, i sottopassaggi spesso sono segnalati con scarso preavviso, ed i navigatori pensati per le auto accrescono il rischio di incappare in strade non adeguate: in queste situazioni vengono a soccorso del guidatore i navigatori GPS Garmin Camper 895 e Camper 1095, specifici per il mondo camper, che offrono percorsi calcolati in base alle dimensioni e al peso dei veicoli.

Con questi dispositivi, inoltre, si hanno a disposizione percorsi personalizzati in base alle dimensioni e al peso del veicolo o del rimorchio, avvisi relativi all'altezza dei ponti, ai limiti di peso, ed all'approssimarsi di curve strette, pendenze ripide, ed altro ancora.

Anche le manovre con il camper non sono semplici come quelle di quando si è alla guida delle autovetture, per questo Garmin ha progettato telecamere di retromarcia wireless BC 50, che si abbinano al navigatore satellitare Camper per visualizzare ciò che si trova dietro il veicolo. Inoltre, spesso il traffico, il caldo ed i comportamenti non adeguati aumentano il rischio di incidenti, così, per risolvere le piccole dispute, documentabili una dash cam, come quella di Garmin, che può essere associata al navigatore tramite l'applicazione Garmin Drive, può aiutare. I dispositivi Garmin, poi, consentono di usufruire di informazioni precaricate per i viaggiatori, tra cui un comodo elenco di aree di sosta per camper, i contenuti di Acsi, Campercontact, Trailer's Park, le valutazioni dei viaggiatori di Tripadvisor, e milioni di punti di interesse popolari di Foursquare, oltre alla guida verde precaricata di Michelin.

Infine, la Power Switch di Garmin, è una digital box che consente di controllare gli accessori a 12 volt del veicolo come luci, ventole e altro ancora, direttamente dal navigatore Garmin o dallo smartphone compatibile.

