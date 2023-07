Lojack Scout Vintage protegge le auto d'epoca

In seguito alla collaborazione tra LoJack, società specializzata nelle soluzioni telematiche per la mobilità e nel recupero dei veicoli rubati, ed il portale per gli appassionati delle auto storiche Portobello Car, nasce Scout Vintage: un dispositivo pensato per proteggere le auto d'epoca dai furti. Nello specifico, il sistema di protezione realizzato da LoJack per i veicoli storici combina le tecnologie di radiofrequenza e telematica per aumentare significativamente le possibilità di recupero di vetture che, spesso, hanno valori elevati, e risultano difficilmente assicurabili con le normali polizze.

Infatti, qualora si verificasse un furto, la tecnologia in radiofrequenza consentirebbe di superare anche le barriere fisiche quali container metallici, costruzioni in cemento armato, parcheggi e garage sotterranei, nei quali vengono spesso nascosti i veicoli rubati, e con un elevato livello di precisione nell'indicare l'esatta posizione del veicolo. La combinazione con la componente telematica, poi, migliora ulteriormente la capacità e la precisione di tracciamento. Ma non è tutto, perché proprietari possono contare anche sul team sicurezza di LoJack,: una squadra di esperti impegnati nelle attività di ricerca e recupero, che lavora al fianco delle forze dell'ordine fino al momento della restituzione.

Grazie alle dimensioni ridotte, inoltre, i sistemi LoJack permettono l'installazione in oltre 20 differenti posizioni all'interno del veicolo, in punti diversi da quelli solitamente utilizzati dai tradizionali sistemi di antifurto satellitari, e sono privi di elementi visibili dall'esterno.

