Renault: 4 nuove app per migliorare l'esperienza di viaggio

Per migliorare l'esperienza a bordo delle sue vetture, Renault propone 4 nuove App di bordo denominate, rispettivamente, SongPop, Karacal, Kabriol, e Les Incollables, for Renault.

SongPop for Renault, realizzata in collaborazione con lo sviluppatore di giochi Gameloft, propone quiz musicali interattivi.

Si tratta di un'esclusiva mondiale, visto che è il primo gioco che consente agli occupanti del veicolo di divertirsi insieme utilizzando gli smartphone. Una volta scelto dal sistema openR link il tipo di gioco, single o multiplayer, lo stile della musica, con 120.000 brani disponibili, ed i parametri, il suono viene diffuso dal sistema audio del veicolo. Nella modalità multiplayer, i passeggeri si sfidano con 10 brani musicali di 10 secondi ciascuno, che si succedono, e vince chi indovina per primo.

Inoltre, a veicolo fermo, può giocare anche il conducente. Con Karacal, invece, l'utente scopre, tramite audioguide e podcast, la storia dei quartieri, delle città e dei villaggi che attraversa, senza aver bisogno di fare ricerche. In Francia, ad esempio, ci sono oltre 6.000 "bolle sonore", e Karacal funziona anche fuori dall'auto con l'app mobile. Kabriol è un'audioguida turistica, adatta ai bambini dai 4 agli 11 anni, che propone storie dai 6 ai 10 minuti e contenuti ludici di meno di un minuto.

Inoltre, con il gioco di domande e risposte les Incollables, i bambini potranno imparare e divertirsi rispondendo a domande e indovinelli nel corso del viaggio.

Le nuove App si aggiungono alle 7 già disponibili , e vengono proposte ai clienti Renault con offerte esclusive.



