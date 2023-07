Transit ed E-Transit si rinnovano per il 2024

Ford Pro ha annunciato una serie di novità in arrivo in Europa nel 2024 per Transit ed E-Transit.

Obiettivo degli aggiornamenti, quello di migliorare le prestazioni del veicolo e aumentare la produttività.

I due modelli fanno un passo in avanti per quanto riguarda le funzioni di connettività e la capacità di aggiornamento wireless Ford Power Up. Il nuovo software semplifica gli allestimenti aftermarket e automatizza le attività abituali degli autisti che si occupano di consegne. I miglioramenti al telaio e l'opzione del cambio automatico a otto velocità aumentano il carico utile e migliorano le prestazioni, la maneggevolezza e l'efficienza del veicolo.

"Come leader delle vendite di veicoli commerciali in Europa per ben otto anni consecutivi - ha commentato Hans Schep, general manager Ford Pro Europa - non smettiamo mai di cercare nuove opportunità per aiutare i nostri clienti ad aumentare la produttività delle loro aziende. Lavoriamo al loro fianco per comprendere meglio le sfide da affrontare di volta in volta e trovare insieme le nuove soluzioni più adatte al loro business".

Le novità per il 2024 in Europa includono il sistema di infotainment Sync con touchscreen da 12 pollici montato centralmente e quadro strumenti digitale da 8 pollici.

Disponibile, inoltre, il sistema Connected Navigation 4 per informazioni sul traffico in tempo reale in modo da poter aiutare a pianificare i percorsi e a rispettare la tabella di marcia.

Il più recente modem 5G di Ford fornisce poi una connettività superveloce alle tecnologie intelligenti del Transit con update wireless Ford Power-Up per aggiornare le funzionalità del veicolo senza dover recarsi in concessionaria. La nuova tecnologia Delivery Assist 6, disponibile sulle versioni a passo lungo E-Transit e Transit con cambio automatico, rende invece automatiche le attività di sicurezza abituali per agevolare il lavoro di chi si occupa di delivery e che molto spesso effettua anche 150 consegne al giorno, con un risparmio fino a 20 secondi per ogni consegna.

Il cambio in Park arresta il motore, attiva le luci di emergenza e l'allarme, e blocca tutte le porte non utilizzate per uscire dall'abitacolo o per accedere all'area dove sono depositati i pacchi. Premendo il pedale del freno si riavvia il motore e si disattivano le luci di emergenza.

L'Upfit Integration System di Ford Pro, per finire, consente poi all'utilizzatore di controllare gli allestimenti installati tramite pulsanti digitali sul touchscreen, disponibile di serie, e di collegarsi ai pacchetti software Ford Pro per il monitoraggio a distanza, ad esempio per gestire la temperatura nei veicoli refrigerati che trasportano prodotti farmaceutici o alimenti e bevande, dove è essenziale una perfetta catena del freddo.

I nuovi modelli di Transit e E-Transit saranno ordinabili dal quarto trimestre 2023 ed entreranno in produzione l'anno prossimo, con consegne previste a partire dal secondo semestre del 2024.

