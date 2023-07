Volkswagen dà il via a test di guida autonoma con passeggeri

Volkswagen è pronta ad avviare i primi test di guida autonoma con veicoli con passeggeri a bordo: li effettuerà a breve sulle strade di Monaco, utilizzando una flotta di ID. Buzz elettrici equipaggiati con laser, lidar e telecamere, proprio per potersi muovere senza la conduzione di un pilota. I veicoli saranno in dotazione al brand di ridesharing Moia, appartenente alla Casa di Wolfsburg. Il gruppo tedesco effettuerà a titolo dimostrativo il trasporto di personaggi politici, giornalisti e vip. A questo debutto, seguirà nell'arco di breve tempo l'inizio di prove su strade aperte al pubblico con passeggeri anche in Nord America. I primi test Oltreoceano saranno effettuati in Texas, a Austin.

Ognuno dei veicoli della flotta di Moia è classificato come autonomo di livello 4 ed è equipaggiato con dotazione tecnica fornita da Mobileye. Durante la nuova fase di sperimentazione tutti i mezzi avranno seduti al posto guida dei tecnici, in qualità di supervisori di sicurezza, pronti a prenderne il controllo in caso di necessità. E' già stato anticipato che l'ID. Buzz autonomo potrà trasportare (senza chaffeur) quattro persone nel massimo comfort, con spazio in abbondanza a disposizione di ogni occupante.

"L'espansione del nostro programma di veicoli autonomi in Nord America è il prossimo passo nella nostra tabella di marcia strategica globale ed è il risultato di un investimento a lungo termine", ha chiarito Christian Senger, membro del consiglio di amministrazione di Volkswagen Veicoli Commerciali e responsabile dello sviluppo della guida autonoma.

"Un passo - ha concluso - che ci aiuterà a testare, convalidare e perfezionare la tecnologia anche sulle strade americane".



