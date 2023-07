In campeggio con Dacia Jogger grazie al Pack Sleep

Con il Pack Sleep il campeggio con Dacia Jogger è subito pronto. La soluzione pratica e semplice consente di trasformare tutte le versioni di Jogger in una vera e propria camera da letto, all'insegna dello spirito outdoor di Dacia.

L'accessorio consiste in una struttura di legno, adatta alle dimensioni del bagagliaio di Jogger, che si apre in meno di 2 minuti per formare un grande letto matrimoniale con tanto di materasso. Quest'ultimo occupa tutta la parte posteriore dell'auto, dallo schienale dei sedili anteriori al portellone del bagagliaio, passando sopra la panchetta della seconda fila ripiegata. Lo spazio per dormine che ne deriva è di 190 cm di lunghezza e fino a 130 cm di larghezza, con uno spazio in altezza di almeno 60 cm.

Quando la struttura del Pack Sleep è completamente chiusa nel bagagliaio di Jogger, è disponibile un volume di carico di 220 litri. L'area di stoccaggio della struttura può essere ribaltata all'indietro formando un ripiano che consente, per esempio, di consumare un pasto comodamente al riparo grazie al portellone aperto di Jogger.

La struttura del Pack Sleep pesa 50 kg, per cui, se necessario, può essere facilmente rimossa dall'auto. Sono poi disponibili ulteriori accessori che ottimizzano il comfort di utilizzo, come tendine oscuranti per tutti i finestrini dell'auto e una tenda esterna da collegare al posteriore di Jogger per un alloggio più spazioso.

Il Pack Sleep ha un prezzo di listino pari a 1.500 euro, se ordinato insieme a un Jogger nuovo e 1.991 euro se ordinato come accessorio in post-vendita. Le tendine oscuranti sono disponibili come accessorio a 220 euro e la tenda a 433 euro.





