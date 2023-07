Pirelli P Zero R è pneumatico stradale per auto sportive

Al Goodwood Festival of Speed ha debuttato anche il nuovo Pirelli P Zero R, pneumatico stradale per auto sportive, dalle granturismo alle supercar. Più performante del P Zero e più versatile del semislick P Zero Trofeo RS, il nuovo prodotto mette a frutto l'esperienza di Pirelli con i principali costruttori automobilistici prestige e risponde alle esigenze delle vetture più prestazionali ma adatte anche all'uso quotidiano.

Prestazioni sportive che si associano a una maggiore fruibilità, grazie a una finestra di utilizzo più ampia, a rumorosità di rotolamento ridotta per offrire comfort a bordo, alla resistenza al rotolamento contenuta e alla migliore resa del prodotto che si traduce in maggiore efficacia anche nell'uso in pista.

Tutte queste caratteristiche puntano a soddisfare le richieste giunte dai costruttori delle vetture dei segmenti più alti del mercato, per cui Pirelli sta già sviluppando versioni specifiche del nuovo P Zero R, basate sulle caratteristiche delle auto in arrivo. Gli ingegneri Pirelli, per il P Zero R hanno massimizzato l'impronta a terra che è l'unico punto di contatto tra vettura e strada. Tale intervento ha conferito al pneumatico un comportamento bilanciato e prevedibile, sia in frenata a beneficio degli spazi di arresto, sia nel comportamento su strada e in pista, durante i trasferimenti di carico, a tutto vantaggio della generazione di forza laterale e quindi della tenuta.

La versatilità del Pirelli P Zero R deriva principalmente dalla scelta dei materiali che compongono la mescola battistrada. Sono state studiate delle resine che si attivano in range specifici di temperatura: si tratta di materiali che reagiscono per rispondere a esigenze di guida differenti per offrire prestazione sportiva nelle condizioni di utilizzo ideali, guidabilità in condizioni standard e sicurezza sul bagnato o quando scendono le temperature.

La tecnologia Resin Blend, con mescola a tripla resina, è un'innovazione nel campo dei pneumatici ed è stata brevettata da Pirelli. Questo mix di materiali, lavorando in modo sinergico consente di ottenere un elevata aderenza in un'ampia gamma di condizioni climatiche, di utilizzo e di superficie stradale.





