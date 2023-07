Pirelli P Zero E tra sostenibilità e tecnologia

P Zero E è il nuovo pneumatico Pirelli che integra le più recenti innovazioni tecnologiche, messe al servizio della nuova mobilità elettrificata e sostenibile. Il nuovo arrivato è anche il primo pneumatico Uhp sul mercato con più del 55% di materiali di origine naturale e riciclati e con la tripla classe A dell'etichetta europea sull'intera gamma.

Lo sviluppo specifico per vetture Bev ha portato a ottenere una bassa resistenza al rotolamento e rumorosità ridotta. Su questo prodotto debutta anche RunForward, nuova tecnologia Pirelli che consente di proseguire la marcia in caso di foratura per raggiungere il gommista più vicino. Per progettare questo pneumatico sono state sistemi di machine learning per prevedere le prestazioni dei pneumatici nelle diverse situazioni di guida, prima ancora della produzione.

Grazie ad anni di ricerca sui nuovi materiali e a una selezione attenta dei fornitori, Pirelli per prima ha potuto realizzare un pneumatico ad alte prestazioni con più del 55% di materiali di origine naturale e riciclati sull'intera gamma di lancio, come validato da Bureau Veritas, leader mondiale nei servizi di verifica di conformità e certificazione per qualità, ambiente, salute, sicurezza e responsabilità sociale.



