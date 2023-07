Helix svela unità elettrica compatta SPX177 da 650 kW

La X-Division della britannica Helix, azienda che da 25 anni opera nell'ambito delle soluzioni tecnologiche ed elettriche high tech, ha sviluppato il motore SPX177 a bassa induttanza che eroga una potenza continua di 650 kW (872 Cv) e che è destinato ad un nuovo progetto di hypercar.

Come ha spiegato l'ingegnere capo di Helix Derek Jordanou-Bailey (che ha lavorato alla Mercedes-Amg High Performance Powertrains occupandosi dei propulsori di F1) iI motore SPX177 utilizza la 'fascia alta nei materiali e origina dal nostro patrimonio di esperienza negli sport motoristici. È piccolo e pesa solo 41 kg, compreso l'inverter da 13 kg". "Si tratta di un motore trifase 2x - spiega Jordanou-Bailey - quindi la sua corrente è condivisa tra due inverter, un approccio necessario per soddisfare le richieste di corrente di fase a tensioni CC normali a questo livello di potenza estremamente elevato. Sia il motore che l'inverter hanno una densità di potenza estremamente elevata. Sei cavi ad alta tensione collegano l'inverter al motore, mentre un connettore LV trasporta i vari segnali di controllo".

La massa ridotta dell'SPX177 consente numerose opzioni in termini di installazione contribuendo ad ottimizzare l'architettura dell'auto per avere un baricentro basso e un'aerodinamica più efficace. Ripensando alle origini del progetto Jordanou-Bailey ricorda: "Il cliente ci ha detto quale potenza di picco desiderava e ha richiesto un'uscita molto elevata in stato stazionario. Avevamo bisogno - prosegue - di un'architettura che riducesse al minimo le perdite e il calore generato, soprattutto ad alta velocità, e questo ha comportato un notevole cambiamento nel modo in cui il motore è stato avvolto, poiché la riduzione al minimo delle perdite di resistenza si traduce in una macchina a bassissima induttanza". Alla Helix è in corso la produzione di un primo piccolo lotto di SPX177 e, nel frattempo, la X-Division sta affiancando il costruttore dell'hypercar (assolutamente anonima) nell'integrazione del propulsore nel veicolo. "Poi ci sarà un lavoro congiunto con il loro team software - conclude Jordanou-Bailey - ma poiché il motore e l'inverter sono già accoppiati ci aspettiamo che sia praticamente una fase plug and play",



Riproduzione riservata © Copyright ANSA