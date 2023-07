Bosch pronta a percorrere road map Zero CO2 con idrogeno

L'era dell'idrogeno, come valida e percorribile alternativa alla elettromobilità per puntare all'obiettivo di zero emissioni di CO2, è iniziata ufficialmente oggi con l'avvio della produzione in serie del moduli fuel cell power nella sede di Bosch a Stoccarda-Feuerbach.

Prima di azionare (assieme a Markus Heyn, ceo di Bosch Mobility, e a Thomas Pauer presidente Powertrain) l'interruttore che ha ufficialmente avviato le linee di montaggio, Stefan Hartung, presidente di Bosch ha detto "Qui a Stoccarda-Feuerbach, nel nostro storico stabilimento sta per nascere il futuro dell'idrogeno. Bosch conosce bene l'idrogeno e con l'idrogeno sta crescendo".

Il colosso tedesco dell'innovazione e dei servizi sostiene con forza - a livello di tutte le istituzioni e dei decision maker - la creazione di un'economia dell'idrogeno globale e sta incrementando gli investimenti in questo settore. Tra il 2021 e il 2026 quasi 2,5 miliardi di euro saranno destinati allo sviluppo e nella produzione di tecnologie a idrogeno proprietarie, un miliardo di euro in più rispetto a quanto previsto dal piano di investimenti di Bosch per il periodo 2021-2024.

Ulteriori prospettive per lo sviluppo del settore dell'idrogeno - ha sottolineato il presidente di Bosch - dipendono dal contesto politico. In particolare "l'Europa deve fare molto di più per controbilanciare il rapido ritmo di sviluppo di altri Paesi, come gli Stati Uniti dove il settore beneficia di importanti sostegni governativi. Nello specifico, Hartung ha formulato tre richieste ai politici tedeschi ed europei: "In primo luogo, dobbiamo accelerare il ritmo della produzione di idrogeno nella Ue. In secondo luogo, è necessario creare catene di approvvigionamento globali. Infine, l'idrogeno deve essere utilizzato in tutti i settori dell'economia". Per le sue soluzioni in questo ambito Bosch si affida a una rete di produzione globale e per il momento alle competenze e alle capacità di sviluppo e produzione delle sue sedi tedesche. Ma come ha precisato Hartung la produzione del fuel cell power module prenderà il via successivamente anche a Chongqing, in Cina e i componenti necessari proverranno dall'altro stabilimento Bosch di Wuxi. La fabbrica Bosch di Bamberg fornirà in questa fase gli stack delle celle a combustibile allo stabilimento di Feuerbach mentre lo stabilimento di Homburg metterà a disposizione ulteriori importanti componenti del sistema, come il compressore elettrico dell'aria e la ventola di ricircolo.

"Bosch è una delle pochissime aziende in grado di produrre in serie una tecnologia complessa come quella delle celle a combustibile - ha dichiarato Heyn - non abbiamo solo le competenze necessarie, ma anche la capacità di sviluppare rapidamente i nuovi prodotti verso la produzione di massa". Una prima importante fase industriale è quella che riguarda Nikola - che oggi attraverso la joint venture Evco è controllata interamente da Iveco - per l'avvio della produzione in serie de fuel cell power module negli Stati Uniti. Nikola sarà il cliente pilota dei programmi di Bosch. Lo farà con il suo veicolo per trasporti su lunghe distanze di Classe 8 con motore elettrico alimentato da fuel cell a idrogeno, il cui debutto sul mercato nordamericano è previsto per il terzo trimestre del 2023. Bosch è anche impegnata nella produzione di idrogeno ed ha iniziato la produzione di prototipi per l'elettrolisi che utilizzano membrane a scambio protonico, cioè l'inverso del metodo di conversione dell'energia utilizzato nelle celle a combustibile mobili. Già in autunno, l'azienda renderà disponibili prototipi da 1,25 MW per applicazioni pilota ed è pronta ad avviare la produzione in serie nel 2025. Oltre che al sistema fuel cell a combustibile, Bosch sta lavorando anche ai motori a idrogeno, che impiegano sistemi per l'iniezione diretta del gas. Questa soluzione è particolarmente indicata per i veicoli pesanti che percorrono lunghe distanze con carichi particolarmente elevati.

"Un motore a idrogeno può fare tutto ciò che fa un motore diesel, ma senza alcuna emissione. Questa soluzione - ha dichiarato Heyn nel corso del Tech Day 2023 - "può consentire un ingresso rapido ed economico nella mobilità a idrogeno" con il vantaggio che più del 90% delle tecnologie di sviluppo e produzione necessarie sono già disponibili.

Il lancio del motore a idrogeno è previsto a partire dal 2024 e si aggiungerà al programma fuel cell nel cui ambito Bosch ha già ricevuto quattro ordini per progetti di produzione con l'obiettivo di produrre ogni anno "milioni di celle entro il 2030".



