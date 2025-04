Xpeng sbarca nel Regno Unito

Xpeng, costruttore automobilistico cinese, ha aperto i primi concessionari a Nottingham e Southampton (Regno Unito), segnando l'inizio di una nuova era della mobilità elettrica e un altro importante traguardo nel suo percorso in questo territorio. Con l'apertura dei primi concessionari nel Regno Unito e l'arrivo della Xpeng G6, Xpeng sta vivendo un momento cruciale.

"Con l'apertura dei nostri primi concessionari nel Regno Unito e l'arrivo della Xpeng G6, stiamo vivendo un momento cruciale per la nostra azienda e per gli acquirenti britannici - ha dichiarato William Brown, direttore generale di International Motors Limited, partner distributore scelto da XPENG nel Regno Unito - La G6 è un suv premium 100% elettrico, perfettamente dimensionato per le strade del Regno Unito." I nuovi concessionari di Nottingham e Southampton sono stati progettati per permettere ai clienti di esplorare l'ecosistema dei veicoli intelligenti di Xpeng, interagire con display digitali e ricevere consulenze esperte da specialisti del marchio. Ogni aspetto di entrambi gli spazi di vendita è stato progettato per riflettere i valori fondamentali del marchio: innovazione, accessibilità e un'esperienza di proprietà senza soluzione di continuità.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA