Scenic E-Tech Electric: un viaggio green, ideale per le famiglie

La mobilità elettrica è sempre più protagonista nella vita di tutti i giorni. Lo sa bene Renault che nella sua gamma, oltre alla proposta di motorizzazioni ibride capaci di accompagnare i clienti nella transizione verso le zero emissioni, mette a disposizione una ricca offerta totalmente green. E in questo panorama non poteva mancare la Scenic E-Tech Electric, una vettura che rappresenta la punta di diamante del marchio francese nel segmento delle auto per le famiglie.

Con un'autonomia che supera i 600 km nel ciclo WLTP, questa vettura promette di cambiare il concetto di viaggio, rendendolo sostenibile e entusiasmante.

"Immaginate di essere una famiglia giovane, mamma e papà con due figli adolescenti, pronti a partire per un lungo weekend da Roma a Milano - racconta Raffaele Fusilli, ceo di Renault Italia - . Già solo avvicinandosi a Scenic, si è subito accolti da un'atmosfera unica, creata da un suono di benvenuto composto da Jean Michel Jarre, uno dei pionieri della musica elettronica. Un tocco di modernità che anticipa le meraviglie tecnologiche della vettura''.

"Una volta a bordo - prosegue - , i figli adolescenti si accomodano sui sedili posteriori. E qui arriva la sorpresa: lo spazio per le ginocchia è abbondante, ben 28 cm di comfort, mentre il bagagliaio ha una capacità di 545 litri per portarsi dietro tutto ciò che serve, un dettaglio che rende la Scenic perfetta per ogni tipo di viaggio, anche per una lunga trasferta".

Ma c'è di più. In viaggio, i passeggeri possono vivere un'esperienza confortevole e rilassante grazie al tetto Solarbay, sviluppato in collaborazione con Saint Gobain, che può essere opacizzato o schiarito, dividendosi in quattro segmenti, per un ingresso della luce discreto e graduale all'interno dell'abitacolo.

"Questa è una vera rivoluzione", ha commentato Fusilli durante il suo test drive. "Il tetto è un piccolo capolavoro di tecnologia che offre un comfort personalizzato a ogni passeggero. Un'idea brillante che mostra come ogni dettaglio sia pensato per il benessere della famiglia".

E mentre Scenic si fa strada tra le curve e le autostrade italiane, il viaggio diventa anche un'esperienza dinamica. Con i suoi 220 cv, la vettura è agile e reattiva. La coppia di motori elettrici offre una spinta immediata, e l'accelerazione è fluida ed emozionante, con un piacere di guida che non ha nulla da invidiare alle auto sportive.

"Guidare una macchina del genere e ti fa rendere conto subito che non si tratta solo di arrivare a destinazione, ma di goderti il viaggio. È come se ogni curva fosse un invito a spingere l'acceleratore", ha aggiunto Fusilli.

Ma non è solo una questione di performance. Scenic è anche un concentrato di tecnologia avanzata che tiene conto delle esigenze di tutta la famiglia. Le oltre 50 applicazioni di Google integrate nel sistema di infotainment offrono infinite possibilità di intrattenimento, tutto ciò senza tralasciare l'aspetto della sicurezza. Con ben 30 dispositivi di assistenza alla guida, infatti, questa vettura è pensata per prevenire ogni tipo di imprevisto.

Una delle novità più interessanti è il "trainer della sicurezza", un sistema che sfrutta l'intelligenza artificiale per monitorare il comportamento del conducente. Analizzando i dati provenienti dai sensori dell'auto, rileva la distanza dalle vetture precedenti, il rispetto dei limiti di velocità e la traiettoria. Alla fine del viaggio, il sistema fornisce consigli e suggerimenti per migliorare la qualità della guida. "Non solo aiuta a migliorare la sicurezza, ma educa ad una guida più efficiente e responsabile", ha sottolineato Fusilli.

E per una famiglia giovane e attenta alla sostenibilità, Scenic E-Tech Electric è ancora più attraente. Renault ha fatto passi da gigante in termini di materiali ecologici: il 24% dei materiali utilizzati per la sua costruzione è riciclato, mentre la vettura è riciclabile per il 90% della sua massa. Un impegno concreto per l'ambiente, che rispecchia il Dna della casa automobilistica, da sempre sensibile alle tematiche di sostenibilità. "Questa è una vettura che non solo fa bene alla guida, ma fa anche bene al nostro pianeta. Ecco perché Renault sta puntando su un futuro più verde e responsabile, senza mai rinunciare al piacere della guida", ha concluso Fusilli.



