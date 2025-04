Possibile miscela idrogeno-metano fino al 25% sui mezzi

Le bombole per il metano sulle auto in circolazione possono contenere una percentuale di idrogeno fino al 25%, mescolato col metano stesso, con la massima sicurezza. E' questo il risultato di una sperimentazione condotta da Sfbm, la società pubblica per la gestione e manutenzione delle bombole di gas sui mezzi di trasporto.

Finora la normativa Iso permette una miscela fino al 2% di idrogeno. Il test di Sfbm, commissionato proprio dal Comitato Iso e condotto con le Università di Milano e Pisa, apre nuovi scenari per la decarbonizzazione dei trasporti. Aumentando la percentuale di idrogeno nei serbatoi di metano, si riducono le emissioni di Co2. Il test di Sfbm ha dimostrato che nei serbatoi attuali di auto, camion e autobus a metano la percentuale di idrogeno può essere portata fino al 25%, senza rischi per la sicurezza. "Qualche anno fa, qualcuno in Europa ha pensato di fare l'abbattimento delle emissioni con la politica. Così è stato detto 'tutto elettrico dal 2035'. Oggi si è visto il fallimento di quando i politici dicono cosa deve essere la tecnologia fra 10 o 15 anni. Un fallimento nato da un disegno ideale a o da cattive informazioni". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, alla presentazione al Gse a Roma dei risultati dei test di Sfbm. "Oggi si presenta questa tecnologia, un percorso che è all'inizio - ha aggiunto Pichetto -. Sono convinto che in futuro il motore elettrico farà la parte principale. Ma cosi aggiungiamo un percorso parallelo, che raggiunge lo stesso obiettivo di decarbonizzazione utilizzando i motori tradizionali".

