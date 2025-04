Mercedes, un programma per avvicinare i giovani alle imprese

Si chiama '#I drive Mercedes-Benz' il nuovo programma sviluppato da Mercedes-Benz Italia per mettere in contatto il mondo del customer services con gli Istituti Tecnici e Meccatronici del territorio, sfruttando la capillarità della rete di partner italiani della Stella.

Un modo per offrire un'opportunità di dialogo e di cooperazione tra scuola e impresa, attraverso una porta di accesso privilegiato all'universo della Stella. Impresa e scuola si incontrano nel programma lanciato dalla divisione italiana della casa della Stella per offrire ai giovani che si preparano ad affacciarsi al mondo del lavoro, una prima, importante opportunità.

Allo stesso tempo, il programma promosso dalla Training Academy della Stella, vuole garantire ai propri partner la possibilità di accedere ad un bacino di professionalità specializzate e fortemente motivate da inserire all'interno delle proprie organizzazioni, nei reparti di officina e accettazione.

''Con il progetto Vivaio, lanciato nel 2016, abbiamo favorito l'inserimento professionale di oltre 150 ragazzi, molti dei quali ancora lavorano nel mondo Mercedes - ha spiegato Gianluigi Riccioni, Direttore Customer Services MBC di Mercedes-Benz Italia - . Oggi, anche sulla base dell'esperienza acquisita, presentiamo questo nuovo programma che mette in contatto i dealer aderenti con gli istituti professionali del proprio territorio, creando un importante canale di contatto scuola-lavoro e valorizzando al massimo il nostro impegno nella corporate citizenship''.

#I drive Mercedes-Benz' prende le sue mosse da un'attività di Mercedes-Benz Italia che, attraverso la propria Training Academy, ha promosso un programma di formazione rivolta agli Istituti Tecnici e Meccatronici della Regione Lazio e di regioni limitrofe. Oggi si estende a tutto il territorio, grazie alla collaborazione di 17 dealer aderenti, che vengono supportati nella selezione e il recruitment di personale d'officina/accettazione, attraverso la collaborazione degli istituiti tecnici delle proprie zone di competenza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA