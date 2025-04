Fermate a Fiumicino auto con targhe slovene per Ncc abusivi

La Polizia di Frontiera Aerea di Fiumicino continua a rafforzare le operazioni di contrasto all'abusivismo nel trasporto pubblico. Sono state controllate 1.235 autovetture, con l'emissione di 46 verbali per violazioni al Codice della Strada e al Codice della Navigazione. Negli ultimi giorni, le attività hanno portato ad intercettare e fermare veicoli adibiti al noleggio con conducente sprovvisti di qualsiasi titolo autorizzativo, tutte con targhe slovene. "Il fenomeno, recentemente emerso all'interno dello scalo aeroportuale - sottolinea la Questura di Roma - , è stato prontamente arginato grazie all'intervento tempestivo della Polizia di Stato - Frontiera Aerea di Fiumicino che ha garantito, ancora una volta, la sicurezza e il rispetto delle normative in vigore. L'azione della Polizia di Frontiera Aerea di Fiumicino dimostra l'impegno continuo delle forze dell'ordine nella lotta contro le attività illecite che minano la legalità e la sicurezza del trasporto pubblico, assicurando un servizio regolare e sicuro per tutti i cittadini e i visitatori dell'aeroporto internazionale di Fiumicino".



