A Firenze per rubare fari e navigatori di auto, 3 denunciati

Tre denunciati dalla polizia a Firenze perché durante la notte rubavano fari e navigatori satellitari dalle auto in sosta. I 'cannibali delle auto' - così definiti dagli investigatori della Polstrada di Pistoia che, con i colleghi di Firenze, stavano, da tempo, monitorando il fenomeno dei furti in danno di veicoli in sosta - avevano scambiato sia il capoluogo che altre località della Toscana come posti dove approvvigionarsi liberamente di costosi pezzi di ricambio da rivendere poi nel fiorente mercato parallelo illecito. Il gruppo criminale veniva in trasferta dalla Campania a Firenze. Gli investigatori lo hanno individuato e si sono appostati in attesa che si muovesse per poi pedinarlo.



Quando i ladri hanno realizzato il primo colpo su due Jeep Renegade in sosta in un parcheggio nei pressi di via Faentina, zona Cure, i tre hanno cercato di fuggire ma dopo un breve inseguimento - con tentativo di investimento dei poliziotti e di speronamento - sono stati fermati. Sulla loro auto e un furgone adibito a magazzino, sono stati ritrovati moltissimi fari e navigatori satellitari - per un valore sul mercato di circa 50.000 euro - soprattutto di vetture Jeep e Fiat. Gli accertamenti proseguono per risalire ai legittimi proprietari. Le persone, assistite dalla presunzione d'innocenza fino all'accertamento definitivo della loro eventuale responsabilità, sono state denunciate alla procura di Firenze, mentre tutti i pezzi - di Jeep, Fiat, Mini e Smart - sono stati sequestrati.





