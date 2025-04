Ricettazione e riciclaggio auto, oltre 200 pezzi recuperati

Oltre 200 pezzi appartenenti a più di 15 autovetture, alcune delle quali rubate, sono stati recuperati dai carabinieri a Cerignola (Foggia) all'interno di un capannone lungo una strada provinciale. Nel corso dell'intervento un 28enne e un 53enne sono stati sottoposti a fermo e trasferiti in carcere. Sempre a Cerignola, in un'area rurale i militari hanno sorpreso un 43enne mentre era intento a cannibalizzare un veicolo rubato poco prima a Barletta (Bat). L'uomo, bloccato dai militari dell'arma dopo aver tentato una fuga a piedi e attualmente ristretto agli arresti domiciliari, aveva con sé un jammer - solitamente utilizzato per disturbare le frequenze emesse dai sistemi di sicurezza delle auto - e attrezzi da scasso, recuperati e sequestrati.



