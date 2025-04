Palm Beach Cavallino Classic, le novità dell'edizione 2026

Nuova location e novità di spicco per l'edizione 2026 del Palm Beach Cavallino Classic, l'evento in programma dal 13 al 16 febbraio 2026 in cui si ritrovano i migliori collezionisti delle auto del Cavallino Rampante di ogni epoca. Per la ricorrenza del 35° anniversario, Palm Beach Cavallino Classic 2026 si svolgerà a The Boca Raton e sarà allestita una mostra dedicata ai vincitori del Best of Show delle prima 34 edizione del Cavallino Classic presso il The Breakers Resort, luogo dove il Concorso è nato e ha prosperato nel corso degli anni.

Oltre all'ormai classica celebrazione di importanti anniversari di modelli leggendari, sarà introdotta una classe speciale dedicata ai Best of Show delle prime 34 edizioni. Il programma comprende anche il tradizionale rally, il Concorso d'Eleganza, la Classic & Sports Sunday a Mar-a-Lago e la speciale "35th Anniversary Exhibition".

